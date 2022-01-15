عمرك جربتي مخلل المانجو شوفي طريقة سهلة وبسيطة وممتعه في 10 دقايق

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عمر شويل - جدة مخلل المانجو يشير مصطلح “المخللات” إلى أي خضروات أو فواكه تم تخليلها في محلول ملحي مع رشة من الخل وضغطها وإغلاقها بإحكام وتركها لمدة أسبوعين على الأقل قبل التقديم، ويساعد تخليل الخضار والفواكه على تعزيز قيمتها الغذائية ومعدل تركيزها. الفيتامينات الموجودة فيه تجعلها أكثر قابلية للهضم وتساعد في الحفاظ عليها، ويتغير لون الخضار والفواكه أثناء الضغط والتخليل، ويكتسب طعمًا حَادًّا ويصبح ملمسها ناعمًا، ويكون الطعم لذيذًا؛ يتم تقديمه كنوع من المقبلات إلى جانب الأطباق الرئيسية لتزين رحلة الطعام.

وتشمل الخضار المخللة الباذنجان والليمون والزيتون والخيار والبروكلي واللفت والشمندر والبصل والفلفل الحلو والفلفل الحار والفاصوليا والزعتر. اخترنا فاكهة المانجو لشرح كيفية عمل مخلل لها لأنها كثيرًا ما تؤكل جنبًا إلى جنب مع مخلل الليمون في مطبخ مدغشقر الساحلي.

المانجة

المانجو فاكهة استوائية تنتمي إلى عائلة النباتات. لها قشرة سميكة ونواة ضخمة. عُرفت باسم الإنتاج منذ العصور القديمة وتسمى اليوم بالمانجو. وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من الأشكال، بما في ذلك البرتقالي والأصفر والأخضر والأحمر.

إنها فاكهة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين ج والبكتين والعديد من الفيتامينات والمعادن لها فوائد صحية عديدة، بما في ذلك خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وفقدان الوزن، ورفع معدل الأيض، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وتنشيط البشرة وإشعاعها، ومنع انتشار الخلايا السرطانية، والحفاظ على صحة القلب وانتظامه.

مخلل المانجو شوفي طريقة سهلة وبسيطة

ما يقرب من نصف كيلو جرام من المانجو الخضراء.

2ملعقة كبيرة فلفل أحمر.

ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة بذور الحلبة.

2ملعقة كبيرة ملح.

قرنان من الفلفل الحار.

خمس فصوص ثوم مقشرة

كوب من الماء المثلج.

طريقة التحضير: