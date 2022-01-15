اسرار نجاح بسكويت السمسم المقرمش أحلي من المحلات وفي ربع ساعة فقط

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تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل بسكويت السمسم بكل سهولة في المنزل حيث يتواجد العديد من أنواع البسكويت الموجودة والتي يمكنكم إعدادها في المنزل بكل سهولة منها بسكويت السادة والبسكويت الشكولاتة أيضا وهناك بسكويت الكريمة أيضا وغيرها كل نوع من أنواع البسكويت لها مذاق خاص للغاية كما يجب الإشارة أن المقادير نختلف من شخص إلى أخر وطريقة التحضير أيضا نختلف من بلد إلى أخر، كما يجب أن نشير أن بسكويت السمسم من أفضل أنواع البسكويت وأشهرها لما يتميز به من فوائد كثيرة للغاية لأنها تحتوي على العديد من المواد والعناصر الغذائية لذلك سوف نقدم طريقة عمل بسكويت السمسم بكل سهولة تابعوا معانا.
طريقة عمل بسكويت السمسم
المقادير:-
- كوب واحد من السكر.
- نصف كوب من الزبد.
- بيضتان.
- نصف ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.
- ربع كوب من الحليب.
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد من السمسم.
طريقة تحضير بسكويت السمسم في المنزل
يمكنكم تحضير بسكويت السمسم بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- في وعاء مناسب نقوم بوضع الزبدة في الوعاء ثم يتم وضع كمية من السكر ثم نقوم بخلط الخليط معا بصورة جيدة حتى يتم التجانس ويتم ذوبان السكر كما يمكنكم وضع كافة المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي.
- ثم يتم إضافة كمية من كربونات الصوديوم مع استمرار الخفق.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة حبات من البيض بعد التأكد من مدي صلاحيتها ويجب أن يتم الخلط الجيد مع باقي المكونات ثم يتم وضع الدقيق المنخول ثم اللبن السائل بصورة تدريجية مع التقليب.
- ثم بعد ذلك يتم العجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك يمكنكم تشكيله إذا كانت العجينة طرية أو جافة يمكنكم وضع الدقيق أو اللبن السائل.
- ثم يتم ترك العجينة في الثلاجة لمدة ساعة.
- نخرج العجينة من الثلاجة ونتركها لدقائق حتى تبدأ في التشكيل حسب الرغبة ثم يتم تغطية الشكل بالسمسم.
- ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يأخذ اللون الذهبي.
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