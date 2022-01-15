اسرار نجاح بسكويت السمسم المقرمش أحلي من المحلات وفي ربع ساعة فقط

تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل بسكويت السمسم بكل سهولة في المنزل حيث يتواجد العديد من أنواع البسكويت الموجودة والتي يمكنكم إعدادها في المنزل بكل سهولة منها بسكويت السادة والبسكويت الشكولاتة أيضا وهناك بسكويت الكريمة أيضا وغيرها كل نوع من أنواع البسكويت لها مذاق خاص للغاية كما يجب الإشارة أن المقادير نختلف من شخص إلى أخر وطريقة التحضير أيضا نختلف من بلد إلى أخر، كما يجب أن نشير أن بسكويت السمسم من أفضل أنواع البسكويت وأشهرها لما يتميز به من فوائد كثيرة للغاية لأنها تحتوي على العديد من المواد والعناصر الغذائية لذلك سوف نقدم طريقة عمل بسكويت السمسم بكل سهولة تابعوا معانا.

طريقة عمل بسكويت السمسم

المقادير:-

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الزبد.

بيضتان.

نصف ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

ربع كوب من الحليب.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من السمسم.

طريقة تحضير بسكويت السمسم في المنزل

يمكنكم تحضير بسكويت السمسم بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: