بكوب حليب اصنعي الكيك الإسفنجي هش وخفيف أحلى من أي كيك جاهز   

يعد الكيك الإسفنجي، من أنواع الكيك الهش الخفيفة جداً التي يكن استخدامها لعمل الكثير من أنواع الجاتوه والسويسرول ومناسب جداً لعمل التورتة، فهو كيك مناسب جداً للحفلات وأعياد الميلاد والمناسبات السعيدة والمميزة التي تحتاج إلي تحضير الكيك، يعتبر من الحلويات التي يرغب بها الأطفال والكبار بشدة بسبب مذاقه اللذيذ الرائع ويعد هو أفضل بكثير من أنواع الكيك الذي يتم شرائه من الخارج، تحضيره بالمنزل سهل وبسيط وغير مكلفة وموفر جداً بالنسبة للكيك الجاهز مكوناته سهلة وبسيطة وطريقة تحضير من أسهل ما يكون، ويعد هو من ألذ أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها مع مشاركة الأطفال بالمنزل فهي تملأ المنزل بنوع خاص من الفرحة وخاصة لدي الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكيك الإسفنجي بالمنزل.

مكونات عمل الكيك الإسفنجي

يتكون الكيك من مكونات بسيطة هي كالآتي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب سكر خشن.

نصف كوب زبدة بحرارة الغرفة.

كوب حليب سائل.

8 بيضات.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة بشر ليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكيك الإسفنجي بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتحضير إناء عميق ويتم نخل الدقيق والبكنيج بودر ورشة الملح به، ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. ثم يوضع البيض والسكر والفانيليا وبشر الليمون في إناء آخر عميق ويضرب بالمضرب الكهربائي أو اليدوي لمدة 15دقيقة حتي يذوب السكر تماماً. نستمر في الخفق ثم نقوم بوضع الزبدة ونستمر في الخفق ثم يضاف كوب الحليب إلي الخليط حتي تمتزج المكونات. ثم بعد ذلك نضيف خليط الدقيق بالتدريج مع الخفق بهدوء شديد حرصاً علي كمية الهواء الموجودة بالخليط، حتي نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نحضر قالب مدور متوسط الحجم أو قالب مربع، ثم يدهن القالب بقليل من السمنة أو الزبدة ويرش بقليل من الدقيق. ثم نقوم بصب خليط الكيكة في القالب.

طريقة تسوية الكيك