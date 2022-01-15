نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي غسول طبيعي منزلي لبشرتك بمكون سحري لإزالة البقع والجلد الميت من البشرة بأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوجه من أهم الأشياء التي لابد من الاعتناء بها بشكل دائم، وذلك للتمتع بالشكل الجميل، والجاذبية التي تحلم بها كل النساء،وغسول الوجه أصبح من أهم مظاهر الاهتمام بنظافة الوجه، فهو يساعد على تنظيف البشرة بعمق والتخلص من كل الأتربة او الشوائب التي قد تكون عالقة داخل مسام الوجه، ومن الأفضل ألا يتم استخدام الغسول الجاهز الذي يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، واستبداله بغسول طبيعي يتم تحضيره في المنزل بخط أن بسيطة أمن على البشرة ويحقق أفضل النتائج.

طرق طبيعية لعمل غسول طبيعي للوجه في المنزل

هناك العديد من الوصفات التي يمكن تطبيق أحدهما لعمل أفضل غسول للوجه بكل سهولة، ويساعد في تنظيف الوجه بشكل عميق، ومن أهم هذه الوصفات مايلي:

وصفة في غسول الصبار

يساعد هذا الخليط في التنظيف العميق وتطهير البشرة وتغذيتها وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى يصبح خليط ناعم.

وزعي الخليط على الوجه، وقومي بفك الوجه جيدًا حتى يتم تنظيف، بالشكل المطلوب.

اغسلي وجهك بعد تركة لمدة خمسة دقائق، بالماء الفاتر.

وصفة العسل وجوز الهند

هذا القناع من اكثر المنظفات الطبيعية للبشرة، والتي يساعد في تنقية المسام من اي شوائب، ليس ذلك فقط فهو يساعد في تغذية البشرة وحمايتها، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من عسل النحل.

ملعقة من زيت اللافندر.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس مع بعض وتصبح ذات قوام كريمي بعض الشيء.

وزعي وافركي وجهك بهذا الخليط جيدًا حتى تتم عملية التنظيف المستهدفة.

اتركي الماسك لمدة عشرة دقائق، وعند غسيل الوجه بالماء سوف تلاحظين نتيجة رائعة.

غسول الطماطم

الطماطم من منظفات البشرة، ومغذياتها أيضًا فهي تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تمنحها للبشرة، فتعطي أفضل نضارة وجمال، وتفتيح البشرة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثمرة واحدة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق