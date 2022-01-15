طريقة عمل كرات الجبن المقلية المقرمشة بكل سهولة

طبق المقبلات من الأطباق المهمة جداً على مائدة الطعام، وعادة ما تحرص ربات البيوت على اختيار طبق مقبلات لذيذة يعجب أفراد الأسرة، وكرات الجبن المقلية من الأطباق الشهيرة في العالم كله، والتي نالت إعجاب الجميع في الوطن العربي، ودائما ما تتصدر محركات البحث لمعرفة طريقة تحضيرها من قبل الأمهات التي تحرص على تقديم وصفات جديدة لعائلتها، فتكرار الوصفات يتسبب في الشعور بالملل من الأكل ورفض الجميع تناول الوجبات المنزلية، لابد من التجديد والتغيير في الوصفات التي تقدم سواء المقبلات أو الوجبات الرئيسية، وإليكم الآن في هذا المقال طريقة عمل كرات الجبن المقلية.

طريقة عمل كرات الجبن المقلية

تنتمي وصفة كرات الجبن المقلية إلى قائمة المقبلات، والتي تتميز بطعم خطير جداً وشكل مميز، كما تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة الغير مكلفة، فيمكن لكل أم تحضيرها في 20 دقيقة فقط، وتلك الوصفة مناسبة جداً للأطفال الصغار الذي يرفضون تناول الطعام دائما، وتقدم بجانب الفراخ المشوية والبرجر والمكرونة البشاميل وغيرها من الوصفات المختلفة.

المكونات:

2 كأس دقيق وعليه 3 ملاعق كبيرة نشا.

90 جرام جبنة بارميزان.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كأس لبن سائل.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير نضع الدقيق مع النشا ونقلبهما، ثم نصيف اللبن السائل ونعجن المكونات جيداً.

ننزل بيضة واحدة للعجينة، ونستمر في الخفق الجيد.

نضيف البيكنج بودر والسكر والخميرة والملح للعجينة، ونقلبها بشكل جيداً حتى تتجانس المكونات.

تترك العجينة قليلاً جانباً حتى ترتاح قليلاً.

نقوم بتشكيل كرات من العجينة، ونقوم بحشو كل كرة بالجبن البارميزان.

نخفق البيض المتبقية مع 4 ملاعق من الزيت، ونغمس فيه كرات الجبنة.

نضع الزيت الغزير في طاسة كبيرة ويترك ليسخن جداً، ونقلي فيها كرات الجبن على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبياً، وتقدم الوصفة وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.

ملحوظة مهمة:

عند قلي كرات الجبن في الزيت يمكن غمسها في البيض ثم البقسماط المضاف له البهارات، أو من خلال الفيجتار حسب الرغبة.