ولا تدوري ولا تحتاري جبنالك طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر بكل أنواعه

طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر في عالمنا العربي وجميع البلدان بلغاتهم المختلفة، نكتشف أن المخللات تحظى بشعبية كبيرة بين منافسيها من المقبلات إلى الأطباق اللذيذة ولا تكتمل الرحلة أو الوجبة، لأي شخص، دون وجود أي نوع من المخللات؛ وبالتالي، يستثمر الطهاة المحترفون والمتخصصون في صناعة المخللات وقتهم وطاقتهم في اكتشاف وإعداد أنواع جديدة من المخللات كل يوم.

طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر

ومع ذلك، في نهاية اليوم، يظل الجميع محاصرين تحت قائمة المخللات وتأتي المخللات في مجموعة متنوعة من الأصناف، وفي الوقت الحاضر يتم مخلل جميع الخضروات تقريبًا؛ في الهند، حتى المانجو مخلل، ومع ذلك، سنناقش ملك المخللات والأكثر شهرة في العالم، مخلل الزيتون الأخضر. نظرًا لأهميته وحقيقة أنه يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية للجسم والعظام، فإليك بعض الطرق المباشرة والبسيطة لعمل مخلل الزيتون الأخضر بالصور وإجراءات التحضير.

مخلل زيتون مع كرفس وجزر

المقادير:

زيتون أخضر كيلو ونصف.

كيلو ونصف. ما يقرب من نصف كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

حزمة الكرفس.

كوب صغير من عصير الليمون الطازج.

قشر ليمون.

5 أكواب ماء

ما يقرب من ربع كيلو جزر مقطع

4 ملاعق كبيرة ملح أبيض

طريقة التحضير:

نمزج الزيتون والفلفل والكرفس والجزر المفروم في قدر ونضعها جانبًا للمخلل.

ثم نرش الملح وعصير الليمون فوق الخليط السابق.

أضيفي الماء إلى الخليط ورشي قشر الليمون فوقه.

أغلق الوعاء بإحكام واتركه لمدة سبعة أشهر تقريبًا؛ سيكون الزيتون جاهزًا للاستهلاك بعد تلك الفترة الزمنية.

طريقة عمل مخلل الزيتون بالليمون

مكونات:

نصف كيلو زيتون أخضر.

3 ملاعق كبيرة ملح.

ما يقرب من نصف كوب صغير من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة السكر.

6 ملاعق كبيرة ماء مغلي.

ملعقة صغيرة ملح الليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ما يقرب من نصف كيلو جرام من الليمون الطازج.

ما يقارب ربع كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

طريقة التحضير:

نغسل الزيتون والفلفل والليمون جيدًا.

يجب تقطيع الفلفل والزيتون والليمون إلى أشكال دائرية، مثل الخنادق المستديرة.

نحضر جرة مخلل عن طريق وضع طبقات من الزيتون والليمون والفلفل المفروم بالتناوب، مع طبقة زيتون فوق طبقة من الفلفل فوق طبقة ليمون، وهكذا.

حتى يذوب الملح الأبيض في الماء الساخن.

ثم قم بإذابة السكر وملح الليمون في الماء أيضًا.

نسكب الماء المغلي فوق الزيتون في الوعاء.

نسكب الزيت على الماء ونغطي الوجه بالكامل، ثم نغلق البرطمان بإحكام ونخزنه في منطقة جافة ونظيفة لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.

بعد ذلك نفتح البرطمان ويصبح جاهزًا للأكل.

طريقة عمل مخلل الزيتون والعصفر

مكونات:

نصف كيلو زيتون ناضج

ما يقرب من نصف كيلو جرام ليمون طازج.

1/4 كيلو جزر مبشور

أربع ملاعق كبيرة من القرطم

خمس فصوص ثوم

ملعقة كبيرة الفلفل الأسود

كرفس نصف حفنة

كوب واحد كبير من الملح الأبيض.

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة التحضير: