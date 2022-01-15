بكوب لبن اعملي كيلو نيوتلا في البيت بمكونات إقتصادية وطعم أحلي من الجاهزة ناجحة 100%

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عمر شويل - جدة طريقة عمل شيكولاته نوتيلا من أكثر الطرق المبحوث عنها بشكل مستمر حيث أن نوع كريمة النوتيلا من بين أهم أنواع الكريمات التي تدهن بالسندويتشات من الشيكولاتة الممزوجة بالبندق بالطعم الغني الذي يفضله الصغار، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة المتبعة التي تساعد في عمل أفضل نوع من النوتيلا والتي تعتبر من أكثر أنواع المنتجات المرغوبة من الأطفال كما يعشقها الكبار لذا سنشير إلى طريقة عملها في المنزل وتحضيرها بحيث تكون جاهزة للاستعمال والتناول مع مكونات بسيطة سهلة الاستخدام والمزج وصحية إلى جانب عدم وجود أي مواد حافظة بالنوتيلا البيتي.

طريقة عمل شيكولاته نيوتلا

النوتيلا البيتي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال مكونات بسيطة ومن الممكن أن نقوم بإعدادها بشكل بسيط والمقادير تعد مفيدة للأطفال ومن الممكن أن يتم المزج لكل المكونات فور تحضيرها لعمل أفضل كريمات الدهن المغذية والمحبوبة للجميع والمكونات نذكرها من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة:

مكونات عمل النوتيلا

النوتيلا بالإمكان عملها وتحضير كمية وفيرة منها من خلال الاستعانة بتلك المقادير القادمة:

نصف كوب من البندق المحمص.

كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

القليل من الزيت حوالي ربع كوب.

ربع كوب من اللبن البودرة.

ربع كوب من مكون اللبن المكثف.

طريقة التحضير لمكون النوتيلا البيتي

النوتيلا البيتي من السهل تحضيره في البيت حيث تعتبر الوصفة من الوصفات البسيطة ومكوناتها كما سبق وأن أشرنا بسيطة ومميزة ومن الممكن أن يتم إعدادها من خلال الخلط ما بين كل المقادير بالاستخدام لمحضرة الطعام، ومن خلالها نحصل على المزيج السميك للنوتيلا وتعتبر الوصفة سهل التحضير ومن الممكن أن تعبأ بعد ذلك في برطمان ولا بد وأن يكون محكم الغلق حتى تكون الوصفة محفوظة ولا تفسد سريعا ومن الممكن أن نستعمل الوصفة مدة أسبوع كامل مع ضرورة أن تحفظ النوتيلا في الثلاجة