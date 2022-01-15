فوائد فيتامين سي لترطيب البشرة وإزالة التجاعيد

فوائد فيتامين سى لترطيب البشرة حيث يمتلك فيتامين سي الكثير من الفوائد المفيدة للجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص، لذلك يساعد الفيتامين على تفتيح البشرة الباهتة وجعل ملمس البشرة ناعم، يساعد الفيتامين على ترطيب البشرة وإبطاء ظهور التجاعيد، فسوف يعطيكِ الفيتامين نتائج مُبهرة في فترة قصيرة، لذلك سوف نتحدث عن فوائد مصل فيتامين سي للبشرة.

لماذا يستخدم المصل للبشرة؟

يحتوي المصل على حمض الأسكوربيك وهو مسؤول عن حماية خلايا الجسم والحفاظ على البشرة وجعل البشرة صحية.

وجعل البشرة صحية. كما هناك أيضًا مشتقات فيتامين سي وهم: أسكوربات رباعي الهكسيل ديسيل ومغنيسيوم اسكوربيل الفوسفات، بالميتات اسكوربيل، الفوسفات اسكوربيل الصوديوم، أسكوربات ريتينيل، فهم يساعدون على إنتاج مواد قوية ومذهلة لتنقية البشرة.

يمكن الحصول على فيتامين سي من: البرتقال، الفراولة، الفلفل، الكيوي، البروكلي.

فوائد مصل فيتامين سي للعناية بالبشرة

هناك فوائد كثيرة لمصل فيتامين سي فهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة حاليًا في السوق، هذه الفوائد مثل:

يحمي الفيتامين البشرة من الأضرار اليومية التي تواجهها، كما أن المصل تحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية و تلوث الهواء.

يساعد على جعل البشرة غير باهتة.

كما أنه يعالج الخطوط والتجاعيد التي تظهر على البشرة، لذلك فهو يقاوم المشكلات الجلدية.

التي تظهر على البشرة، لذلك فهو يقاوم المشكلات الجلدية. يساعد المصل على إنتاج الكولاجين مرة أخرى، فهذا يساعد البشرة على إبطاء ظهور التجاعيد والخطوط.

كما أن فيتامين سي يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة البقع السوداء.

يقلل الماسك من لمعان البشرة، ويوازن الماسك بين الزيوت البشرة، فيجعل البشرة أكثر إشراقًا.

هل يساعد مصل فيتامين سي للعناية بالبشرة حقًا؟

هناك الكثير من الأبحاث العلمية الحديثة حول هذا الأمر، مثل: أبحاث جامعة ليستر، معهد البيولوجيا الخلوية الجزيئية في البرتغال، حيث أنهم أكدوا الدور الذي يقوم به المصل للبشرة، وأنه يساعد في ترطيبها وإنتاج الكولاجين و تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وتعزيز مرونة الجلد.

كما أنه يعمل على حماية الجلد من التلف بسبب أشعة الشمس والدخان وإشعاع AKA ،كما أنه يعمل على معالجة حب الشباب.

يمكن استخدامه على جميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة.