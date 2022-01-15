نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاث حبات باذنجان هنحضر اكلة الراتاتوي الفرنسية المشهورة بالخضروات المتنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير اكلة الراتاتوي الاكلة الفرنسية المشهورة، التي تحتوي على مجموعة من الخضروات الصحية والمغذية جداً للجسم وهي الكوسة والباذنجان ( الأسود والأبيض ) والطماطم والبطاطس وغيرهم، وتتميز هذه الاكلة بالشكل الفني الجميل الذي يجذب الجميع لتناولها حيث يتم رصها في الصينية بالتبادل بين أنواع الخضار المتنوعة، ويتم تقديمها بجانب المشويات واللحوم كطبق جانبي أو كطبق رئيسي مع الأرز أو الخبز، واليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن مكونات عمل اكلة الراتاتوي الفرنسية وكيفية إعدادها خطوة بخطوة عبر هذه المقالة المختصرة.

مكونات عمل اكلة الراتاتوي

تعتبر مكونات عمل اكلة الراتاتوي من المكونات الصحية المفيدة لأنه خضروات مغذية جداً للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٣ حبات من الباذنجان الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

٣ حبات من الكوسة.

كمية من زيت الزيتون ( 3 ملاعق ).

٣ حبات من البصل

ملح على حسب الرغبة.

٣ حبات من الباذنجان الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣ حبات من البطاطس.

بصلة مبشورة للصوص.

٣ حبات من الطماطم.

زعتر.

٣ حبات من الطماطم المبشورة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة الفرنسية من الطرق البسيطة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس وهذه الطريقة كما يلي:-

في البداية نقوم بتحضير الصوص من خلال تشويح البصلة المبشورة في زيت الزيتون ونضيف عليها الفلفل الأسود ونقلب. ثم نضيف عليه الطماطم المبشورة ورشة الزعتر ونقلب جيداً حتى تتسبك تماماً. نقوم بغسل الخضار جيداً بالماء ثم نقطعه على شكل حلقات متوسطة الحجم بشكل متساوي. بعد ذلك نضع قليل من الصوص في البايريكس ثم نرص عليه الخضار بشكل جميل بالتبادل بين كل نوع. نسكب باقي كمية الصوص من أعلى ونرش عليه الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم وقليل من الزيت والزعتر. ثم نقوم بتغطية الصينية بورق الالومنيوم وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج. بعد مرور هذه المدة نزيل ورق الالومنيوم وندخلها الفرن مرة أخرى لمدة ١٥ دقيقة حتى تحمر من الوجه.

فوائد الباذنجان

يعد الباذنجان من العناصر التي تدخل في كثير من الأكلات لفوائده المتعددة التي سوف نتعرف على بعض منها الآن وهي كالآتي:-

يحتوي الباذنجان على مجموعة من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتمنع من الإمساك.

مصدر غني جداً بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين c وفيتامين B6وغيرهم والكل يعمل على تقوية جهاز المناعة.

يساعد في تقوية صحة القلب لأنه يقلل من الكولسترول في الدم.

فوائد تناول الكوسه

تعتبر الكوسه من أهم الخضروات التي تتميز بمجموعة كبيرة من الفوائد وهي كما يلي:-