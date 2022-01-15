بكل سهولة حضري كيك البرتقال بقوام خفيف ولذيذ وبنكهة أكثر من رائعة

كيك البرتقال ، هو كيك لذيذ جداً وقوامه خفيف وطري ويعد من أفضل أنواع الكيك الصحية والمغذية جداً، يحتوي على عصير البرتقال الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم، ويعد إضافة العصير للكيك يعطي للكيك رائحة جميلة كما أنه يطغي على رائحة البيض الذي لا يرغب به بعض من الأشخاص، ويعتبر الكيك من ألذ الحلويات التي تقدم بجانب كوب من الشاي وخاصة في هذه الأيام الباردة فالكثير يحتاج إلي بعض من الحلويات لكي تمد الجسم بالطاقة وتعطي له شعور بالدفء، كما أن تحضير الكيك بالمنزل يعد من ألذ الأطعمة التي يمكن تقديمها للأطفال بدلاً من شراء الكيك الجاهز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيك البرتقال الصحي والمغذي بخطوات بسيطة جداً بالمنزل.

مكونات عمل كيك البرتقال

يتكون الكيك من المكونات التالية:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

رشة من الملح.

4 بيضات.

كوب ونصف سكر.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

كوب من الزيت.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيك البرتقال بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ثم نقلب المكونات جيداً ونترك الخليط جانباً. ثم نضع في العجان الكهربائي البيض والسكر والفانيليا ونمزج المكونات بشكل جيد على سرعة عالية، حتي يصبح الخليط فاتح اللون وقوامه ثقيلاً قليلاً. نقوم بإضافة الزيت تدريجياً ونستمر في خفق المكونات على سرعة هادئة. ثم نقوم بوضع القليل من الدقيق ونخفق المكونات ثم نضيف القليل من عصير البرتقال ونستمر في الخفق. نستمر في إضافة الدقيق وعصير الدقيق بالتبادل حتي تنتهي الكمية ويتجانس الخليط تماماً. نسكب خليط الكيك في قالب مدهون بالسمنة أو أي مادة دهنية ومبطن بالقليل من الدقيق.

طريقة التسوية