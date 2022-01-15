نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الشعر التالف نهائياً في شهرين فقط بمكون واحد لن تتخيليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات، من مشكلة الشعر التالف، وتنفق الكثيرات منهن أموالاً طائلة، أملاً في التخلص من هذه المشكلة،

ونظراً لأن التكلفة المادية تكون في بعض الأحيان عالية، بالإضافة إلى أن بعض العلاجات، لها الكثير من الأثار الجانبية الضارة،

سواء على المدى البعيد أو القريب، لذلك أصبح الطب الحديث في هذا التوقيت، يدعو إلى ضرورة اللجوء إلى الوصفات الطبيعية،

لأن ليس لها أية أعراض جانبية، وإذا لم تفيد لن تضر، بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها المادية، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكِ

علاج هذه المشكلة للأبد، وبعض النصائح لضمان استمرار سلامته، بالإضافة إلى عدم تكرار المشكلة مرة أخرى.

علاج الشعر التالف للأبد

سوف نُقدم لكم الآن، وصفات لعلاج الشعر التالف، وهي عبارة عن وصفات من مواد طبيعية، غير مكلفة والوصفات هي:-

زيت الزيتون

من المعروف أن زيت الزيتون، غني بالفيتامينات الكثيرة، وأبرزها فيتامين e، وعند تدليك فروة الرأس بهذا الزيت، فإنه يعمل على

تنشيط الدورة الدموية، التي بدورها تعمل على تحفيز، بصيلات الشعر للنمو، واستبدال الشعر المتقصف بشعر جديد.

زيت اللوز الحلو

له دور كبير في علاج الشعر الذي يعاني من الهيشان، لأن نسبة المواد المرطبة به عالية بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه بمجرد وضعه على فروة الرأس، فإنها تتشرب هذا الزيت فتساعد على نمو الشعر الجديد بصورة أفضل، بعيداً عن التقصف.

زيت الجزر والسمسم

لايمكن وضع كل زيت من هذين الزيتين، بمعزل عن الآخر، لأن كل زيت منهما يكمل وظائف الآخر، حيث أن زيت الجزر يحتوي على البيتا كاروتين والتي لها دور كبير في تحسين مسامية الشعر، فضلاً عن فيتامين أ، بالإضافة إلى السمسم الذي يحافظ على ترطيب الشعر، لأنه يحتوي على فيتامين ب.

نصائح للحفاظ على شعر صحي

لاتتوقف مرحلة علاج الشعر التالف، على هذه الوصفات فحسب، بل لابد من إتباع بعض النصائح التي تساعد على الحفا عليه بشكل صحي، دون أن يتسبب في إجهاده، وهي:- استخدام شامبو طبي خالي من السلفات، وذلك لأن مادة السلفات تتسبب في جفاف الشعر، محاولة الإبتعاد عن تعريض الشعر للشمس فترات طويلة، وعدم استخدام مكواة الشعر لأنه تتسبب في التقصف، الابتعاد عن الصبغات.