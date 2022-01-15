طريقة عمل مخلل المكدوس الشامي اللذيذ في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة

مخلل المكدوس الشامي، يعتبر من المخللات التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من أشهر المقبلات التي تعمل على فتح الشهية، ويعتبر من المقبلات المشهورة في بلاد الشام وسوريا، ويمكن تقديمها مع الوجبات كاملة الدسم وتحتوي على سعرات حرارية عالية، وتعتبر من المقبلات اللذيذة والخفيفة التي يمكن حشوها بحشوات مختلفة ويعتبر من أرخص المقبلات التي يمكن شرائها بدون تكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل مخلل المكدوس الشامي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مخلل المكدوس الشامي

سوف نتعرف على مكونات مخلل المكدوس الشامي اللذيذ كالتالي:-

كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المقطعة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

3 حبات من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على مخلل المكدوس اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونقوم بنزع عنق الباذنجان ووضعه في الإناء وغسله جيداً بالماء. نقوم بوضع 7 أكواب من الماء أو أكثر في إناء عميق على النار، ونضيف إليه الملح، والخل الأبيض، ويترك الماء حتي يغلى،ثم نقوم بوضع الباذنجان. نقوم بتهدئة النار عندما تغلي الماء، ويترك الباذنجان لمدة نصف ساعة أو أقل حتى يستوي، ويصبح طرى. ثم نقوم بعد ذلك بإخراج الباذنجان من الماء، ويغسل بالماء البارد حتى يبرد ثم يصفى بمصفاة ويترك جانباً.

طريقة حشوة مخلل المكدوس الشامي

سوف نتعرف على حشوة مخلل المكدوس كالتالي:-