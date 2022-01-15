عايزة تعملي مخلل الزيتون على أصوله زي المحلات بطريقة مقرمشة ولذيذة إليكي الطريقة

يعد الزيتون المخلل من افضل المقبلات الفاتحه للشهيه، المحبوبة لدى الاسرة المصرية، وهو من اشهر المخللات المتواجدة دائما فى المنزل، ويفضل الكثير من السيدات تحضيرة بنفسها بعدة طرق، وهو ايضآ يحتوى على عدة فوائد للجسم، وإليكم اجمل وصفات الزيتون المخلل التى يمكن تحضيره بطرق سهلة وبخطوات بسيطه.

مكونات عمل الزيتون الاخضر

١كيلو من الزيتون الاخضرالتفاحى.

نصف كيلو من الجزر المبشور.

نصف كيلو من الفلفل الحار او البارد حسب الرغبة.

كرفس وثوم مقطع.

نصف كيلو من الليمون مقطع شرائح.

١كيلومن الليمون المعصور ومصفى جيدآ.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الملح.

الطريقة

نقوم بغرز السكين فى الزيتون وننقعة فى الماء لمدة يوم حتى يتخلص من المرارة.

فى وعاء عميق نخلط الجزر المبشور مع الكرفس والثوم.

نحضر وعاء زجاجى كبير ونضع كمية من الزيتون.

نضف إلية طبقه من خليط الجزر والكرفس والثوم.

نضع طبقة اخرى من شرائح الليمون والفلفل.

نستمر فى إضافة الطبقات بنفس المكونات، حتى ننتهى من الكمية الموجوده.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه عصير الليمون مع الملح والزيت ونخلطهم جيدا.

نضف هذا المحلول إلي الزيتون ونقوم بغلق البرطمان جيدآ، ونتركه لمدة شهر دون ان نفتح عليه نهائيا حنى يتم تسويتة ويصبح جاهزآ.

مكونات عمل مخلل الزيتون الاسود

١كيلو من الزيتون الاسود.

١كوب من الخل.

نصف كوب من الملح.

١كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الزيت.

١كوب من الماء البارد.

الطريقة

نغسل الزيتون الاسود جيدآ، ونضعه فى برطمان زجاجى.

فى وعاء عميق نضع الليمون مع الماء والخل والزيت والملح ونخلطهم جيدآ.

نضف هذا المحلول الى الزيتون ونقوم بغلق البرطمان بشكل جيد.

يترك لمدة ٢٠يوم حتى يصبح جاهزآ.

مكونات عمل مخلل الزيتون الاخضر السادة

١كيلو من الزيتون الاخضر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الملح.

١كيلو من الليمون المعصور والمصفى جيدآ.

خمس فصوص من الثوم الصحيح.

الطريقة