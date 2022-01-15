أعملي البسبوسة الذهبية المرملة في البيت بتكلفة ربع ثمن شرائها جاهزة

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير، فتتكون تلك الحلوى بصورة أساسية من السميد والسكر والزبادي ويتم بعد ذلك إضافة الشربات عليها ويتم تحضير البسبوسة السادة بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في مقالنا الآتي طريقة تحضير البسبوسة السادة رفيقتنا في جميع مناسباتنا السعيدة من أفراح وحفلات وأعياد ميلاد، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في كل المجالات.

تحضير البسبوسة السادة في البيت

تعتبر البسبوسة السادة من الحلويات المفضلة والتي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مقادير البسبوسة السادة

كأسان من السميد الناعم. ثلث الكأس من السكر الأبيض. ثلث كأس من السمنة البلدي. ثلث كأس من الزيت النباتي. كأس من الزبادي البلدي. نصف كأس من جوز الهند. نصف ملعقة من البيكنج بودر.

مقادير القطر

كأس من السكر. كأس من المياه. عصير نصف ليمونة. ملعقة كبيرة من السمن البلدي. يتم الاعتماد على نفس الكأس في كافة المقادير.

خطوات تحضير البسبوسة السادة

يتم تحضير البسبوسة السادة بمقادير بسيطة وسهلة كما أن الخطوات سهلة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة عمل البسبوسة السادة