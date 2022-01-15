انتبهوا لهذه الكارثة عند اصابة الطفل بالإسهال وكيف يتم العلاج

عند حدوث إسهال للأطفال قد يتسبب هذا في حدوث مشاكل كثيرة خاصة في الأماكن الحساسة لدى الأطفال، ويحدث في التهاب وتسلخات بسبب الاهمال و يجب علينا المحافظة على هذه المنطقة وتبدأ النتائج كارثية بطفحا جلديا قد يزداد شيئا فشيئا، وقد يؤدي هذا الى نزيف دموي او ظهور صديد في هذه المنطقة، وتورم من ملحوظه فيها وعند الاهمال فان هذه المنطقه تكون بيئة خصبة لظهور البكتيريا والفطريات، ومن ثم الإصابة بالتهابات المسالك البوليه عند الاطفال التي تسبب الكثير من المتاعب التي نحن في غنى عنها.

علاج التسلخات عند الاطفال

عزيزتي الأم من الأوقات المهمة التي ينبغي عليك ان تكثف الاهتمام بهذه المنطقة عند الإصابة بنوبات الإسهال، فهذا الإسهال يؤدي الى حدوث تسلخات، وظهور طبقه الحمراء على الجلد في هل التهاب وحرقان شديد اثناء الحركة أو عند زيادة العرق في هذه المناطق الحساسه، وقد يمتد هذا تسلخ ما بين الفخذين نتيجة الاسهال، هذا يعني انه من المؤكد وجود بكتيريا او فطريات بره في هذه المنطقة يؤدي الى ظهور هذه التسلخات وقد تؤدي عند إهمالها الى التهابات في المسالك البوليه وبالتالي

يجب الاسراع في علاج الاسهال

و تنظيف المنطقه اولا باول و يجب ان تنتبه لهم الى عدم ترك الطفل اثناء اصابته بالاسهال بالبامبرز لمدة طويلة من الساعات

ولا يجوز استخدام المناديل المبللة فهي تؤثر على الجلد الحساس لما تحتويه من الكحوليات فى تركيبها

و عند اصابة الطفل بالإسهال يجب عدم استخدام الحفاض غير الجيد.

عدم السماح للتسلخات بالتطور وعدم تكاثر البكتيريا والفطريات في هذه المنطقة وهذا يمكن ان يتم من استخدام بعض المكونات الطبيعية مثل زيت جوز الهند الذي له فوائد كثيره جدا حيث يعمل على تخفيف الألم الشديد نقطتين من الزيت في المكان الملتهب بزيت جوز الهند له خواص مرطب ومضاد للبكتيريا تعالج الإلتهابات بكفاءة ويفضل استخدام زيت جوز الهند الخام غير المعطر والاضافه فعاليته زيت جوز الهند يمكن تحضير هذا المستحضر وجعله جاهزه في البيت عند الحاجة

وذلك من خلال اضافه اوراق اكليل الجبل الى زيت جوز الهند وتركها لمدة 5 أيام في مكان المهم من اجل استخلاص المواد الفعالة المضاد للبكتيريا والفطريات المتوفره بكثره في أوراق هذا النبات المذهل استخدام هذا الخليط عند الحاجة.

علاج الاسهال عند الاطفال وعند الرضع

الاسهال شائع عند الأطفال يمكن ملاحظته بوجود براز مائي او سائل القوام يستمر يوم او يومين تم ما يختفي لكن اذا استمر فتره اكبر من ذلك فقد تكون هناك مشكلة لدى الطفل تحتاج الى العلاج والذي يجب على الأم ان تنتبه له من اجل عدم تكرار نوبات الإسهال التأكد من نظافة الماء والطعام فلما أو الطعام الملوث بالبكتيريا أو نتيجة عدوى فيروسية يؤدي إلى حالة الاسهال الحاد الامر الى اسهال مزمن يستمر عدة أسابيع والمهم في هذا الجانب هو تعويض فقدان السوائل حتى لا يتعرض الطفل للجفاف يجب زياده عدد الرضعات للاطفال الرضع اما الاطفال الاكبر سنا فيمكن إعطائه محلول معالجة الجفاف الفموي لأن الماء وحده لا يحتوي على كميات الصوديوم و البوتاسيوم و عناصر غذائية كافية لتعويض ما يفقده الطفل خلال الاسهال و يعد الجفاف اكبر مخاطر الإسهال عند الأطفال الصغار ويجب على الأم ان تراقب طفلها، رجعت الى الجفاف الناتج عن الإسهال حسب شدة الإسهال الخفيف، حيث أنه لا يسبب فقدان الكثير من السوائل لكن الاسهال المتوسط والشديد ينتج عنه جفاف متوسط او شديد، حيث ان الجفاف الشديد قد يسبب تشنجات وغيبوبة او فشل في وظائف في أحد اعضاء الجسم وإذا كنا تحدثه عن أفضل الخيارات لعلاج الإسهال الذي يضرب الطفل في المناطق الحساسة، ويؤدي الى ظهور التسلخات ويعرض جسم الطفل من الجفاف و ما ياتي معه من اعراض المزعجه في افضل الخيارات واذا كان الطفل الرضيع فعل الام ان تكتب تناول مغلي الريحان و ترضع الطفل بعد تناول مغلي الريحان بنصف ساعه و يجب ان تحرص على ارضاع الطفل بشكل متواصل وفي حالتك يشرب فيمكن استخدام عشبه الريحان و مغلي الريحان فهو الافضل من اجل ايقاف الاسهال بغض النظر عن اسبابها والانتباه الى من هذه الاسباب لمنع تكرار عمليتي الاسهال.