نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الأفران وتحدي أعملي العيش البلدي بمقادير غير مكلفة بطعم طري وهش في المقال التالي
العيش البلدي هو أكثر شيء يعتمد عليه شعب مصر في جميع وجباتهم اليومية، وهو أيضاً مشهور في جميع البلاد العربية ويفضل تناوله الكثير من الناس وذلك بسبب امتلاك العيش البلدي طعم جميل ومميز ولديه مذاق طيب، ويمتلك العيش البلدي أيضاً الكثير من العناصر المهمة وذلك حيث يحتوي النشويات وتعتبر من أهم المصادر للطاقة كما أنه يساعد كثيراً في عملية تسهيل الهضم، ولا غنى عنه في أي منزل مصري.
طريقة عمل العيش البلدي مثل المحلات
تبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة وسريعة لعمل العيش البلدي في المنزل مثل الفرن، حيث يعتبر العيش البلدي من أهم عناصر الغذاء التي توجد في أي منزل، ولا يحتاج العيش البلدي الي كثير من المكونات، باستخدام اقل المكونات يمكن الحصول على عيش بلدي لذيذ وهش، ومن الطرق التي يتم استخدامها لإعداد العيش البلدي ما يلى:
مكونات العيش البلدي:
- كيلو دقيق ابيض.
- كوب دقيق أسود.
- معلقة صغيرة ملح.
- معلقة صغيرة سكر.
- كيس خميرة فورية.
- ماء حسب الحاجة للعجن.
- معلقة كبيرة زيت.
طريقة عمل العيش البلدي
لعمل العيش البلدي في المنزل مثل المحلات طري وطعمة شهي ولذيذ يجب اتباع الخطوات التالية، وهذه الخطوات عبارة عن:
- اولاً يجب القيام بوضع الماء والسكر والملح والزيت في وعاء ونخلط جيداً.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة الفورية والدقيق الأبيض والأسود وتعجن المكونات مع بعض بطريقة جيدة حتى نحصل على عجين طري، مع مراعاة ان ماء العجن يجب أن يكون دافئ وليس سخن.
- نتغطى العجين ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يرتاح ويختمر جيداً.
- وبعد ذلك نقوم بفرش صواني الفرن بردة ونقطع العجين الي كرات صغيرة الحجم، ونتركها فترة حتى ترتاح.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة مرتفعة، وبعد ذلك نخبز قطع العجين بالمطرحة ونضع العجين في الفرن.
- ننتظر فترة حتى نجد أن الخبز انتفخ واحمر وجه ثم نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد اي سلة العيش.
- وفي النهاية نتركه حتى برد ونقوم بتقديمة بعد ذلك بجانب الكثير من وجبات الطعام.
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