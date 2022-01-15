طريقة عمل الكشرى المصرى بكل اسرارة مع عمل الصلصة والدقة الرهيبة والبصل المقرمش

طريقة عمل الكشري زي المحلات من الطرق البسيطة والسهلة التي يمكن اتباعها في المنزل. يعتبر الكشرى المصرى من اشهر الاكلات الشعبية المصرية والتى انتشرت فى الوطن العربى. ويعتبر الكشري المصري من اشهى الاكلات حيث يتميز بطعم ومذاق رائع ولذيذ. ويحتوى الكشرى على العديد من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الهامة جدا و كربوهيدرات ونشويات هامه لصحة الانسان وضرورية لبناء الجسم. وتبحث الكثير من السيدات وربات المنزل عن أفضل الطرق لعمل الكشري المصري. وسوف نبين افضل الطرق الصحية والشهية لإعداد طبق الكشري المصري على أصوله. مما يتيح الاستفادة الكبيرة منه بطريقه سهله وبسيطة واليكم كيفية اعداد الكشري المصري.

طريقة عمل الكشرى المصرى بطريقة سهلة زى المطاعم

مكونات ومقادير الكشرى المصرى

نصف كيلو أرز مصري.

ربع كيلو عدس بجبة.

نصف كيلو مكرونة صغيرة.

كوب من الحمص المسلوق.

كوب من الشعرية.

طريقة عمل صلصة الكشري

بصلتان متوسطتان الحجم مفروم ناعم.

مع خمس فصوص ثوم مهروس.

كذلك ست حبات من الطماطم المفرومة.

ثم ملعقتان كبيرة خل أو حسب الرغبة.

ايضا ملعقتان كبيرتان زيت.

كذلك ملعقة كبيرة صلصة طماطم أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل حار باودر أو حسب الرغبة.

ملح. فلفل أسود.

طريقة تحضير صلصة الكشري

نضعِ الزيت على نار متوسطة فى وعاء ليسخن ثم نضع البصل والثوما لمفرومين والتقليب حتى يصبح اللون ذهبي .

بعد ذلك اضافة الطماطم وصلصة الطماطم ثم الملح والفلفل الأسود والفلفل الحار .

ثم نتركهم على نار هادئة حوالي 20 دقيقة مع التقليب من فترة إلى أخرى.

ثم نضعِ معهم الخل ويترك الحليط حتى يغلى خمس دقائق ويرفع من على النار.

طريقة عمل دقة الكشري

ملعقتان صغيرتان كمون.

ربع كوب عصير ليمون.

6 فصوص ثوم مهروس.

ملح. ربع كوب خل.

ثلاث ملاعق من الزيت.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نضعِ الزيت و الثوم والكمون والملح في إناء عميق وامزجيهم جيدًا علة نار هادئة.

ثم نضعِ عليهم الليمون والخل والملح ولكن بالتدريج المصاحب للتقليب حتى تتمكنِ من الحصول على خليط رائع.

طريقة عمل البصل المقلى المقرمش

ثلاث حبات من البصل الشرائح.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتان من الدقيق.

طريقة التحضير

يتم وضع مقلاة على النار بها الزيت حتى يسخن جيدا.

خلط النشا والدقيق معا ثم تقليب البصل فى النشا والدقيق ثم يوضع فى الزيت.

يقلب حتى ياخذ اللون الذهبى ويوضع فى مصفاة حتى يصفى الزيت.

طريقة عمل الكشرى المصرى وتقديمة

غسل الارز جيدا بالماء ثم وضعه فى وعاء بة قليل من الزيت مع الماء يغطى الارز وبعض الملح.

يترك حتى ينضج ثم يرفع من على النار ويترك جانبا.

سلق المكرونة فى وعاء على نار متوسطة وبه ماء للسلق وبعض الزيت والملح تسلق المكرونة ثم تصفى من الماء وتوضع جانبا.

سلق العدس يوضع فى وعاء بة ماء للسلق وبعض الزيت والملح ويترك حتى يسلق جيدا ثم يرفع من على النار ويصفى ويوضع جانبا.

تحمير الشعرية فى مقلاة بها بعض الزيت او السمن ثم يوضع فى مصفاة جانبا.

سلق الحمص ايضا فى وعاء على النار به ماء وبعض الملح ويترك حتى يسلق ثم يصفى ويرفع من على النار.

طريقة تقديم الكشرى المصرى