قراقيش جوز الهند من المخبوزات السريعة التي يتم إعدادها في وقت قصير فهى لا تحتاج إلى تخمير ويتم تحضيرها بالبيكنج بودر، وتتميز بطعم لذيذ وقوام خفيف مثل الجاهز، ويمكن تحضيرها في أي وقت فمكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل قراقيش جوز الهند السريعة بدون خميرة والطعم أحلى من الجاهز.

مكونات قراقيش جوز الهند بدون خميرة



يتم تحضير قراقيش جوز الهند بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-

4 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (500 جرام).

كوب وربع سمن بحرارة الغرفة (250 جرام).

نصف كوب من جوز الهند (80 جرام).

2 ملعقة صغيرة من الحليب البودرة (16 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر( 8 جرام).

كوب إلا ثلث من الماء (125 جرام).

طريقة التحضير

يتم تحضير قراقيش جوز الهند السريعة بطعم أحسن من الجاهز وبطريقة سهلة كالتالي:-