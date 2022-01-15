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عمر شويل - جدة قراقيش جوز الهند السريعة بدون خميرة والطعم أحلى من الجاهز - ثقفني
مكونات قراقيش جوز الهند بدون خميرة
قراقيش جوز الهند من المخبوزات السريعة التي يتم إعدادها في وقت قصير فهى لا تحتاج إلى تخمير ويتم تحضيرها بالبيكنج بودر، وتتميز بطعم لذيذ وقوام خفيف مثل الجاهز، ويمكن تحضيرها في أي وقت فمكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل قراقيش جوز الهند السريعة بدون خميرة والطعم أحلى من الجاهز.
مكونات قراقيش جوز الهند بدون خميرة
يتم تحضير قراقيش جوز الهند بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-
- 4 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (500 جرام).
- كوب وربع سمن بحرارة الغرفة (250 جرام).
- نصف كوب من جوز الهند (80 جرام).
- 2 ملعقة صغيرة من الحليب البودرة (16 جرام).
- ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).
- ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر( 8 جرام).
- كوب إلا ثلث من الماء (125 جرام).
طريقة التحضير
يتم تحضير قراقيش جوز الهند السريعة بطعم أحسن من الجاهز وبطريقة سهلة كالتالي:-
- نضع 4 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات في إناء عميق، ثم نضيف ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر، ملعقة صغيرة من الفانيليا، 2 ملعقة صغيرة الحليب البودرة ونصف كوب من جوز الهند مع التقليب الجيد.
- ثم نقوم بإضافة كوب وربع من السمن بحرارة الغرفة ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع الدقيق ونحصل على قوام مفتت.
- نضيف كوب إلا ثلث من الماء بالتدريج ونقلب المكونات مع بعضها بدون عجن حتى نحصل على قوام متماسك وطري.
- نغطي العجينة وتترك لمدة 10 دقائق ثم نأخذ قطعة من العجينة ونفردها على شكل مستطيل متساوي بسمك واحد سم.
- ثم تقطع أصابع متوسطة الحجم وتوضع في صينية مدهون بقليل من الزيت مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية.
- نشكل باقي كمية العجين ثم تخبز القراقيش في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة.
- عندما تأخذ لون ذهبي نخرج القراقيش من الفرن، وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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