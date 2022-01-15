طريقة عمل هوت شوكليت في المنزل وفوائد الكاكاو الكبيرة لن تتخيلها

يعتبر مشروب الهوت شوكليت من أكثر المشروبات الدافئة المحببة خصوصاً في فصل الشتاء، فهي تعطي للجسم طاقة وشعور بالدفء كما تجعل الجسم يشعر بالنشاط والحيوية، وبمكونات سهلة وسريعة سيمكنك تحضير ألذ هوت شوكليت في المنزل، فهو يعد أحد المشروبات المفضلة لدى الصغار والكبار أيضاً، فلن تحتاج لشرائه بعد الآن جاهزاً، فمن خلال مقالنا سنتحدث عن أبسط طريقة لإعداده في المنزل وعن فائدة الكاكاو الكبيرة.

طريقة عمل الهوت شوكليت

المكونات:

كوب من الماء الساخن.

ملعقة ونصف من الحليب البودرة.

شيكولاتة مبشورة.

ملعقتين من الشيكولاتة البودرة.

صوص شيكولاتة.

سكر حسب الذوق.

طريقة تحضيره سريعاً في المنزل

في كوب نقوم بوضع الماء الساخن والحليب البودرة والسكر والشيكولاتة البودرة، ثم نخفق كل هذا معا ليتجانسا بالشكل المطلوب.

بعد ذلك نحضر كوب اخر ونضع فيه صوص الشيكولاتة ثم نقوم بـ صب الخليط السابق فيه ثم تزين الوجه بالشيكولاتة المبشورة وبالعافية.

طريقة عمل مشروب الهوت شوكليت بالقرفة

المكونات:

كوبين من الحليب.

ربع كوب من الشيكولاتة المبشورة.

نصف ملعقة كبيرة قرفة.

طريقة التحضير

في إناء نضعه على النار ثم نضع فيه الحليب ثم نضيف القرفة وبعد أن يغلي الحليب نقوم بإضافة الشيكولاتة إليه، بعد ذلك نهدئ النار ونقلب إلى أن تذوب الشيكولاتة.

نزيل الإناء من على النار ونضع المشروب في أكواب ويشرب ساخناً.

فوائد الكاكاو الكبيرة