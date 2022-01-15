طريقة عمل الكريب في المنزل في 3 دقائق فقط والطعم

لا يمكن تصنيف الكريب كنوع من المعجنات أو الحلويات لأنه يصنع من الدقيق ويصلح أن يكون تحلية كما فى البلاد الغربية وذلك بإضافة السكر،الشوكولاته،المربى وغيرها من الحشوات الحلوة ويمكن أيضا أن يكون وجبة أو سندوتشات بإضافة أنواع الجبن المختلفة رومى،فيتا ،شيدر وغيرها أو بأضافة شاورما الدجاج أو غيرها من الموالح ويختلف بين حلو أو مالح وفقا لأذواق.

مكونات عمل الكريب فى المنزل

تحتاج ربة المنزل إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل لتلبية طلبات صغارها وهذا ما ستوفره فى وصفتنا اليوم

لا بد أن تتضمن المكونات الدقيق بمقدار كوب واحد.

اتنين بيضة.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح الكريب المالح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا الكريب الحلو.

كيفية اعداد الكريب البيت مثل المطاعم

إعداد الكريب يكون بالخطوات التالية: