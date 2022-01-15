نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريب في المنزل في 3 دقائق فقط والطعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب في المنزل في 3 دقائق فقط والطعم - ثقفني
لا يمكن تصنيف الكريب كنوع من المعجنات أو الحلويات لأنه يصنع من الدقيق ويصلح أن يكون تحلية كما فى البلاد الغربية وذلك بإضافة السكر،الشوكولاته،المربى وغيرها من الحشوات الحلوة ويمكن أيضا أن يكون وجبة أو سندوتشات بإضافة أنواع الجبن المختلفة رومى،فيتا ،شيدر وغيرها أو بأضافة شاورما الدجاج أو غيرها من الموالح ويختلف بين حلو أو مالح وفقا لأذواق.
مكونات عمل الكريب فى المنزل
تحتاج ربة المنزل إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل لتلبية طلبات صغارها وهذا ما ستوفره فى وصفتنا اليوم
- لا بد أن تتضمن المكونات الدقيق بمقدار كوب واحد.
- اتنين بيضة.
- نصف كوب من الحليب.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.
- ملعقة صغيرة من الملح الكريب المالح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا الكريب الحلو.
كيفية اعداد الكريب البيت مثل المطاعم
إعداد الكريب يكون بالخطوات التالية:
- كما أنه نحتاج أن يوضع البيض والماء واللبن والملح للحادث أو الفانيليا للحلو ويقلبوا جيدا حتى يمتزجا.
- حيث أنه لا بد أن يضاف الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر .
- يصبح الدقيق جيدا عند الحصول على قوام سائل لا يحتوي على تكتلات دقيق.
- توضع على النار مقلاة غير قابلة للالتصاق وتدهن بالفرشاة بالزيت.
- تسكب كمية مناسبة من العجين فى الطاسة مع مراعاة توزيعها جيدا فى كل الجوانب لتكون طبقة رقيقة.
- تترك حتى تنضج وتظهر بها فقاعات صغيرة وتقلب على الجانب الآخر حتى تنضج مرة أخرى.
- توضع على قماشة نظيفة وتغطى حتى تظل طرية لفترة طويلة.
- يتم تكرار نفس الخطوات حتى الانتهاء من كمية العجين كله.
- يتم حشو الكريب مالح أو حلو وتشكيله حسب الرغبة سواء مثلثات أو رول أو مربع كما تشاء وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ