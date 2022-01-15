اوعي تشتري الجبنة الكيري تاني بكيلو حليب اعملي 2 كيلو جبنة كيري بطعم ولا أروع

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تعتبر الجبنة الكيري أحد أنواع الجبن التي يقبل عليها الناس ويحبونها ويشتروها بكثرة، فهي تتميز بطعمها الكريمي اللذيذ الذي استطاع أن ينال حب الصغار والكبار، حيث الطعم يكون مختلف عن معظم الأجبان الأخرى، ونستطيع الحصول على نفس الطعم الجاهز بإضافة بعض المكونات إلى الحليب، فمعروف أن هذا النوع من الجبن سعره مرتفع بعض الشيء، لهذا حضريه في المنزل بكل سهولة، فعليكي اتباع الخطوات بالترتيب لكي تحصلي على نتيجة قريبة للجاهزة بشكل كبير.
صنع الجبنة الكيري في المنزل
يعتبر الحليب هو أحد أهم العناصر التي يصنع منها الجبن، فهو من المصادر الرئيسية التي تدخل في إعداد الجبنة، فمن مقالنا هذا سنشرح لكي كافة المقادير التي تحتاجيها في صنع الجبن بكل سهولة:
المكونات:
- كوبين من الحليب.
- أربع ملاعق كبار من الدقيق.
- أربع مربعات من الجبنة الكيري الجاهزة.
- رشة ملح بسيطة.
- ملعقتين خل أبيض.
- ملعقتين كبيرتين من القشطة.
- نصف كوب من الزبدة.
طريقة تحضير الجبنة الكيري في المنزل
جميعاً نعلم الفائدة الصحية الكبيرة التي تعود على الصحة من الحليب والأجبان، فهو مفيد جدا لبناء صحة الجسم للصغار والكبار، ومن السطور التالية سنتحدث عن طريقة إعداد جبنة كيري في المنزل بكل سهولة تشبه الجاهزة تماماً:
- نأتي بكل المكونات المذكورة أعلاه ونضعها في عجان كهربائي ونمزجهم جميعهم معا، ويمكنك المزج باستخدام الخلاط أو المضرب الكهربائي.
- ثم نضع الخليط بعد المزج في وعاء على النار منخفضة لوقت طويل.
- نظل نقلب المكونات حتى تتماسك.
- ثم نسكب الحليب في علبة مغلقة جيداً ونضعها في الثلاجة لمدة طويلة لكي يتماسك ويصبح ملمسه مثل الجاهز.
- نخرج الجبنة بعد أن تماسكت ونقطعها إلى مربعات مثل الجاهزة.
- قدميها مع وجبات العشاء والإفطار.
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