تمتعي بشفايف جذابة بصنع روج أحمر طبيعي في المنزل باللون اللي عايزاه في دقائق

معظم الفتيات وأيضا النساء يهتمون دائما بجمال مظهرهم فكل إهتمامهم يكون للوجه وعلاج جميع المشاكل التي تتعلق به وأحيانا توجد مشكلة بالوجه وهي إسمرار الشفايف حيث أن هذه المشكلة تعد من أكبر المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات، وقد تكون بهذا اللون نتيجة لعدة عوامل مختلفة ومن ضمنها هي ممكن أن تكون بهذا اللون أثناء الحمل وقد تكون بسبب التدخين أو عندما يحدث جفاف للشفايف قد يكون لونها غامق لذلك ينتح دائما بإستخدام مرطبات طبيعية لعلاج مشكلة جفافها أو التشقق الذي يوجد بها.

ونجد أن أغلبية الفتيات يفضلون إستعمال مستحضرات التجميل لإخفاء لون الشفايف الأسمر والذي يؤثر علي الشكل العام بالنسبة للوجه ومن أمثلة مستحضرات التجميل التي تعمل على ذلك هو الروج، فقد توجد أنواع وألوان كثيرة ومتعددة لإحمرار الشفايف وتكون بلون جذاب وملفت للإنظار ولكن إستخدام الروج لا يساعد علي حل هده المشكلة ولكنه يعمل فقط علي إخفاء الإسمرار لفترة قصيرة جدا من الوقت، وبجانب هذا أنه يسبب في حدوث مشاكل عديدة بالشفايف ومنها مشكلة الجفاف والتشقق.

مكونات أحمر شفايف طبيعي

ربع ملعقة صغيرة الحجم من لون الطعام الصحي الأحمر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا.

طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي