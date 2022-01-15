وشك هينور بكريم القهوة والنشا تبييض وشد ونفخ الخدود معجزة للبشرة هيشيل سواد السنين

من منا لا يحلم ببشرة بيضاء ونقية لا يوجد بها أي بثور أو بقع غامقة البشرة المشدودة والناعمة والخدود المنفوخة هما حلم معظم الفتيات، واليوم نقدم لكم كريم القهوة والنشا الذي يساعد على تحقيق ذلك الحلم، فالكريم هذا مصنوع من مكونات طبيعية لا تسبب أي أضرار على البشرة فلا يوجد به أي مكونات كميائية ، فكما نعرف استخدام الطرق الطبيعية في علاج مشاكل البشرة ستساعدك في الابتعاد تماما عن المستحضرات التجميلية التي تضر البشرة وتجعلك تصرفين مبالغ كبيرة في معالجة تلك الأضرار، واليوم سنعطي لكي عزيزتي وصفة الكريم السحري والموجود في كل منزل.

كريم القهوة والنشا لتبييض وشد ونفخ الخدود

مكونات الكريم

ثلاث ملاعق من القهوة البودر.

أربع ملاعق من النشا.

نصف كوب صغير من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير الكريم وطريقة وضعه على الوجه

في إناء عميق وصغير نضع فيه كافة المقادير وباستخدام ملعقة نقوم بمزجهم جميعهم قليلاً.

ثم نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع فيه ماء ونتركه لكي يغلي.

بعد ذلك نجلب المكونات المخلوطة ثم نضعها على الماء المغلي ونقلبهم معاً جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل.

ننتظر الخليط لكي يبرد تماماً ثم نضعه في أي علبة فارغة ونظيفة وجافة من الماء ونغطيه لكي يتماسك.

يتم وضع الكريم على البشرة يومياً حوالي ثلاثون دقيقة، ثم نغسل الوجه بماء دافئ ثم بارد لكي تغلق المسام.

ولتري النتيجة المرغوبة طبقي الكريم على بشرتك يوميا لمدة أسبوعين إلى شهر.

فائدة القهوة والنشا للبشرة