حتى لو ايدك سودة كالفحم بمعلقة نشا تبيض وتفتيح اليدين وإزالة البقع والاسمرار من أول مرة

يجب أن نشير في البداية أن الأيدي الفاتحة أو الناعمة هي مصدر ثقة العديد من السيدات بكل تأكيد لذلك تبحث العديد من السيدات التي تعاني من الأيدي الغامقة من هذه المشكلة وتبحث عن الطرق الطبيعية التي يمكنكم من خلالها القضاء على هذه المشكلة وقد تتأثر اليد من العديد من العوامل المختلفة من بينها التعرض الدائم لأشعة الشمس أو تراكم الجلد الميت على اليدين وغالبا يحدث ذلك مع العديد من السيدات حيث تبحث عن مساعدة من احب تفتيح وتبييض سوف نقدم بكم بعض الوصفات والخلطات التي تساعد في تبييض وتفتيح اليدين في هذا المقال.

تبييض اليدين في يوم واحد

يمكنكم تحضير هذه الخلطة بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

ملعقة كبيرة من السكر

نصف حبة من الليمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم وضع ملعقة من السكر في وعاء عميق.

ثم يتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون ونخلط المكونات بشكل جيد.

ثم يتم إصابة نصف ليمونه وأضيفي العصير إلى الخليط.

ثم يتم وضع هذا المزيج على بشرة اليدين ويتم الاستمرار في التدليك لمدة خمس دقائق.

خل التفاح وشامبو الأطفال لتبييض اليدين

يمكنكم تحضير هذه الوصفة من خلال المقادير الآتية:

كمية مناسبة من الماء دافئ.

كمية مناسبة من شامبو الأطفال.

كمية مناسبة من خل التفاح.

ملعقة من عسل النحل.

كمية مناسبة من معجون الأسنان.

طريقة تحضير الوصفة