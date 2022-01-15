وشك هينور.. كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة 7 درجات وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا

كريم ميبو من أبرز الكريمات التي يتم استخدامها لإزالة الحروق ‏وآثار الحروق بشكل نهائي ‏وهو من الكريمات التي لها فعالية كبيرة في حل العديد من المشاكل البشرة ‏وذلك من خلال إضافة بعض المكونات الأخرى لهذا الكريم وهذه المكونات تساعد على زيادة فاعلية الكريم وبعد ذلك يكون يمكن استخدامه في العديد من مشاكل البشرة ‏مثل لانه يساعد على تبييض البشرة والتخلص من الخلايا الميتة كما يساعد على التخلص من البقع الداكنة التي تكون منتشرة في البشرة ويساعد أيضا على التخلص من آثار حب الشباب وبعض المشاكل الأخرى ولكن لابد من استخدام هذا الكريم بطريقة صحيحة حتى لا يسبب أي آثار جانبية او يترك أثرا كبيرا على البشرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها الحصول على بياض الوجه من خلال استخدام خلطة ‏تحتوي على كريم وبعض المكونات الأخرى فيما يلي سنتحدث عن مكونات هذه الخلطة وسنتحدث أيضا عن طريقة استخدامها على البشرة.

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مكونات خليط النشا وكريم ميبو

النشا ‏من أبرز المكونات التي نحصل من خلالها على نتيجة كبيرة عندك إضافة إلى الكريم ‏وهناك العديد من الوسائل الأخرى غير أثار الحروق يمكن أن يقوم الكريم بالتخلص منها مثلا من خلال استخدام هذه الوصفة انه يساعد على تبييض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات المهمة التخلص من البقع الداكنة في البشرة وهذه المكونات هي:

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ثلاثة ملاعق من كريم ميبو.

2ملاعق من النشا.

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‏ ملعقة ونصف من ماء الورد ½ ملعقة صغيرة من

عصير الليمون.

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طريقة إعداد الخليط كريم ميبو والنشا

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات والخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع أن هذا الخريطة الاستفادة من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلاله وهذه الطريقة هي:

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