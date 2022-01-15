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عمر شويل - جدة أعملي عجينة السمبوسة الهشة المقرمشة بمقادير غير مكلفة بحشوات لذيذة لن تحتاجي لشرائها - ثقفني
تعتبر السمبوسك من أنواع المقبلات المشهورة والمعروفة في العديد من دول العالم فالكل يرغب في تناولها حيث أنها تتميز بطعم جميل ولذيذ وجميع الناس يفضلون تناول السمبوسك في شهر رمضان الكريم، ويمكن أن يتم حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة ومن أمثلة هذه الحشوات هي الجبنة سواء الرومي أو الموتزاريلا أو شيدر ومن الممكن أن يتم حشوها باللحمة المفرومة أو الفراخ، فهي بأي حاجة من هذه الحشوات لها طعم جميل جدا ومعظم الناس يفضلون شراء عجينة السمبوسة الجاهزة فهي تكون في باكيت أو أكياس حيث أن يتم حشوها وقليها مباشرة.
مكونات عجينة السمبوسك
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الحشو المرغوب فيها.
طريقة عمل عجينة السمبوسك
- يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضع هذا الوعاء على النار بشرط أن تكون النار عالية ونتركه حتى يتم غليانهم وعند غليان المكونات يتم رفع الوعاء من على النار.
- بعد ذلك يتم إضافة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ونقوم بعجنهم مع بعض حتى تتجانس المكونات جميعا ونتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم يتم عجنها مرة آخرى للحصول علي عجينة متماسكة.
- نقوم بوضع غطاء على العجينة ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح قليلا وبعد مرور هذه المدة يتم فرد هذه العجينة على شكل دائرة ويكون سمكها رقيق جدا وبعد ذلك يتم تقطيعها على شكل طول بإستخدام سكينة حتى تكون على شكل السمبوسك الجاهزة.
- ثم نقوم بإحضار الحشوة المرغوب فيها ونضعها علي قطعة سمبوسك ويتم غلقها بطريقة جيدة ونحضر طاسة عميقة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونضعها على النار ونتركها حتى يتم تسخين الزيت.
- قومي بوضع السمبوسك المحشية في الزيت الساخن ويتم تقليبها بإستمرار حتى يكون لونها ذهبي ثم نخرجها ونضعها في طبق يوجد به مناديل مطبخ ليمتص كمية الزيت التي توجد بها.
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