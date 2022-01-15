أعملي عجينة السمبوسة الهشة المقرمشة بمقادير غير مكلفة بحشوات لذيذة لن تحتاجي لشرائها

تعتبر السمبوسك من أنواع المقبلات المشهورة والمعروفة في العديد من دول العالم فالكل يرغب في تناولها حيث أنها تتميز بطعم جميل ولذيذ وجميع الناس يفضلون تناول السمبوسك في شهر رمضان الكريم، ويمكن أن يتم حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة ومن أمثلة هذه الحشوات هي الجبنة سواء الرومي أو الموتزاريلا أو شيدر ومن الممكن أن يتم حشوها باللحمة المفرومة أو الفراخ، فهي بأي حاجة من هذه الحشوات لها طعم جميل جدا ومعظم الناس يفضلون شراء عجينة السمبوسة الجاهزة فهي تكون في باكيت أو أكياس حيث أن يتم حشوها وقليها مباشرة.

مكونات عجينة السمبوسك

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الحشو المرغوب فيها.

طريقة عمل عجينة السمبوسك