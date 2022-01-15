قنبلة التفتيح الرهيبة.. اقوى كريم لتفتيح الوجة والجسم بالكامل زى القشطة من اول مرة للعرايس

قنبلة التفتيح الرهيبة.. اقوى كريم لتفتيح الوجة والجسم بالكامل ، سوف نساعدك عزيزتي كثيرا في تحضير جميع الوصفات الطبيعية لتبييض الجسم وتفتيحه وكما أنها من ضمن الخلطات الطبيعية هي اعشاب مفيدة جداً، للجسم وتساعد على توحيد لونه بالإضافة إلى التقليل من التجاعيد التى تتواجد فى الجسم والبقع الداكنة، و سوف نتحدث اليوم عن أفضل طرق و وصفات طبيعية، وذلك بدلا من استخدام بعضه بعض المواد الكيميائية التي ضررها أكثر من نفعها.

قنبلة التفتيح الرهيبة.. اقوى كريم لتفتيح الوجة والجسم بالكامل

هذه الخلطه من أهم الخلطات بشكل عام التي دائما تستخدمها الهنود ويستخدمها بعض السيدات في جميع الدول العربية لكفاءتها المتميزة، وفوائدها الهائلة جدا كل ما عليك عزيزتي أن تقومي بالاستعانة بصفة مستمرة حتى تحصلي على جسم مناسب خالي من أي عيوب بالإضافة إلى الفوائد المهمة جدا التي نحصل عليها.

المكونات:’

ثلاثة ملاعق من عصير الشمندر.

ملعقتين من الكركم.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ثلاث ملاعق من عسل النحل .

الطريقة :-

أولا يجب أن نقوم بإضافة عصير الشمندر.

ثم نضيف الكركم مع إضافة الحليب البودر، مع عسل النحل.

نخلط جميع المكونات جيداً.

ونبدأ بإضافة هذا المزيج على الوجه مباشرة أو على الجسم والأماكن الداكنة التي تتواجد فيه.

انتظري عزيزتي من 20 إلى 30 دقيقة.

سوف تندهش من النتائج المبهرة التي تحصل عليها.

خلطة الحنة البيضاء لتفتيح البشرة

بإمكانك اليوم أن تستعيني بالحنه البيضاء فهي منذ قديم الزمان وتستخدم كوصفة طبيعية مميزة تساعد أيضا على توفير بشرة مميزة كما أن هذه الوصفة يتم استخدامها بشكل دائم فهي تحافظ ايضا على نضارة ونقاء البشرة ولا معاناة ونعومتها:-

المكونات :-

خمس ملاعق من الحنة البيضاء.

2 ملعقة من زيت السمسم.

3 ملاعق من زيت اللوز.

ملعقتين من الجلسرين.

الطريقة:-