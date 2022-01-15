احذري هذا الخطأ عند طهو المعكرونة ستصبح بلا طعم وهذه الطريقة الصحيحة للتحضير بالتفصيل

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احذري هذا الخطأ عند طهو المعكرونة فهي تعتبر من أفضل الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص، حيث أنها تتميز بأنها تقدم بأكثر من طريقة، ولا غنى عن المكرونة في الوجبات الرئيسية وفي المناسبات والخروجات، وتفضل ربات المنزل تحضير المكرونة في البيت بطرق تحضيرها المختلفة، إلا أن هناك خطأ تفعله بعض السيدات يفقد المعكرونة طعمها، فنقدم لكِ سيدتي كيفية طهو المعكرونة شهية ولذيذة مثل المطاعم.
احذري هذا الخطأ عند طهو المعكرونة
هناك بعض الأخطاء الصغيرة التي يمكن أن تفعلها السيدات عند الطهو المعكرونة يجعلها تفسد مذاقها ومن هذه الأخطاء:
أن تقومي بتقديم المكرونة ناقصة ملح، فلا تقومي بوضع كمية من الملح كافية أثناء سلق المعكرونة، فتصبح وقتها بلا طعم، ويكون من الصعب تحسين الطعم إن لم يكن من البداية تم وضع الملح الكافي، فكل 300 غرام من المعكرونة تحتاج إلى ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، حتى تحصلين على معكرونة شهية ولذيذة.
طريقة عمل المعكرونة بصوص الطماطم
المكونات:
- 500 جرام من المعكرونة.
- 3 ملعقة صغيرة من الزبدة أو زيت الزيتون.
- 4 فصوص ثم مفروم.
- 2 كوب من عصير الطماطم.
- 2 ملعقة صغيرة من الصلصة.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة تحضير المعكرونة بصوص الطماطم
- ارفعي إناء على النار وضعي به الزبدة حتى تسخن ثم قومي بوضع الثوم المفروم حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ضيفي بعد ذلك عصير الطماطم والصلصة وقلبي جيدًا.
- ضعي الفلفل الأسود ورشة من الملح وقلبي جيدًا وهدئي النار حتى يثقل عصير الطماطم ويصبح جاهزًا.
- احضري وعاء به ماء وارفعيه على النار حتى يسخن ثم ضيفي المعكرونة لمدة دقيقتين مع ملعقة صغيرة من الزيت وملعقة صغيرة من الملح وقلبي.
- قومي بتصفية المعكرونة من الماء ووزعيها في الأطباق ثم ضعي فوقها صوص الطماطم، ويمكن وضع المعكرونة بالكامل في إناء الطماطم وقلبي جيدًا حتى تتجانس الطماطم مع المعكرونة.
- قدميه بجانب الدجاج المشوي والسلطة وبالهنا والشفا.
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