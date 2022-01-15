احذري هذا الخطأ عند طهو المعكرونة ستصبح بلا طعم وهذه الطريقة الصحيحة للتحضير بالتفصيل

احذري هذا الخطأ عند طهو المعكرونة فهي تعتبر من أفضل الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص، حيث أنها تتميز بأنها تقدم بأكثر من طريقة، ولا غنى عن المكرونة في الوجبات الرئيسية وفي المناسبات والخروجات، وتفضل ربات المنزل تحضير المكرونة في البيت بطرق تحضيرها المختلفة، إلا أن هناك خطأ تفعله بعض السيدات يفقد المعكرونة طعمها، فنقدم لكِ سيدتي كيفية طهو المعكرونة شهية ولذيذة مثل المطاعم.

احذري هذا الخطأ عند طهو المعكرونة

هناك بعض الأخطاء الصغيرة التي يمكن أن تفعلها السيدات عند الطهو المعكرونة يجعلها تفسد مذاقها ومن هذه الأخطاء:

أن تقومي بتقديم المكرونة ناقصة ملح، فلا تقومي بوضع كمية من الملح كافية أثناء سلق المعكرونة، فتصبح وقتها بلا طعم، ويكون من الصعب تحسين الطعم إن لم يكن من البداية تم وضع الملح الكافي، فكل 300 غرام من المعكرونة تحتاج إلى ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، حتى تحصلين على معكرونة شهية ولذيذة.

طريقة عمل المعكرونة بصوص الطماطم

المكونات:

500 جرام من المعكرونة.

3 ملعقة صغيرة من الزبدة أو زيت الزيتون.

4 فصوص ثم مفروم.

2 كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير المعكرونة بصوص الطماطم