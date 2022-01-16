نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي المشروبات لتنقية الجسم من السموم والتمتع بالصحة والنشاط والحيوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنقية الجسم من السموم مهمة جدا حيث تدعم الجسم لمكافحة الفطريات والعدوي البكتيرية ومنها مشروبات مضادة للفيروسات والفطريات والالتهابات ،وتعد المشروبات والأطعمة الغنية بفيتامين ج ومشروبات منتجات الألبان والتي تحتوي على البكتيريا النافعة من أهم مصادر تنقية الجسم ،وقد يؤدي تراكم السموم في الجسم إلى صديد في البول ورائحة الفم الكريهة والتعب المستمر والإرهاق وألام العضلات والتشنجات ومشاكل أخرى كثيرة.

أهم المشروبات لتنقية الجسم من السموم

مشروب الشعير

من المشروبات التي تعمل وعلى زيادة إنتاج البول وبالتالي تطهير المسالك البولية من البكتريا والعدوي والسموم.

مشروبات الديتوكس

وهي عبارة عن مشروبات منزلية سهلة نقوم بإحضار 3 لتر ماء في زجاجة ونقوم بتقطيع نصف خيارة بها وعدد 2 ثمرة ليمون وحوالي 10او12 ورقة نعناع والشرب منها عند خلال اليوم حتى تنتهي كلها.

ومشروب ديتوكس آخر عبارة عن ثمرة تفاح مقطعة شرائح وملعقة كبيرة قرفة وثمرتين ليمون نعناع على 3 لتر ماء وشربها خلال اليوم أيضا.

مشروب الليمون بالزنجبيل

المشروب الدافئ الزنجبيل بالليمون المفيد جدا لأمراض البرد والسعال وقتل الفيروسات وتنظيف الجسم من الميكروبات.

مشروب خل التفاح

صباحا على الريق من المشروبات الفعالة للتخلص من السموم بإضافة ملعقتين من خل التفاح على كوب واحد من المياه وعصر نصف ليمونه عليه.

الزنجبيل والكركم

يضاف نصف معلقة من الزنجبيل ونصف ملعقة من الكركم على كوب ماء دافئ يكرر المشروب يوميا لما له من فوائد عدة في قتل السموم ونضارة الخلد ونقاؤه أيضا.

الشاي الأخضر

يعد المشروب الأشهر في جميع المشروبات السابقة حيث يعمل على التخلص من السموم العالقة وأيضا يعطي الجسم الإحساس بالنشاط والحيوية.

العصير الأخضر

انتشر مؤخرا لما يشتمل عليه من معادن وفوائد غذائية كثيرة حيث تعمل على تسريع عملية الهضم وتعمل على التخلص من السموم بشكل نهائي ويتكون من الخيار والكرفس والجرجير والكرفس والخس والنعناع ويفضل تناوله زفي الصباح على الريق مرة واحده في اليوم.