نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكي بشرتك بدلكة الكركم لتفتيح وتبييض الوجه 10 درجات وإزالة السواد والبقع حتي لو كانت كالفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من النساء عن حلول سريعة لتفتيح الوجه، بعيدًا عن استخدام المستحضرات الجاهزة التي تحتوي على المواد الكيميائية التي تسبب الكثير من الأضرار للبشرة، ولذلك فمن أهم هذه الحلول هو اتباع بعض الوصفات التي يتم تحضيرها من مواد طبيعية لها تأثير فعال وامن في توحيد لون الوجه والتخلص من اي بقع أو علامات غامقة، وهي ما سوف نشير إليه الان.

الطماطم لتفتيح البشرة وحمايتها

تحتوي الطماطم على فيتامين سي الذي يساعد في تفتيح البشرة، والتخلص من اي اسمرار يتواجد على الوجه، كما أنها تساعد في تنظيف البشرة والتخلص من أي أتربة أو شوائب أو حتى يزول الزيوت الزائدة في البشرة وهي قد تزداد في خاصتًا في البشرة الدهنية وطريقة الاستخدام كالتالي:

طريقة الاستخدام

احضري ثمرتين من الطماطم.

قومي بأخذ القلب الداخلي للطماطم، و اهرسيها جيدًا بدون أي تكتلات.

وزعي الطماطم على الوجه، والرقبة.

واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء الدافيء، ثم ضعي طبقة ثانية من الطماطم على الوجه واتركيه مدة أقل، ثم اغسلي وجهك بعد ذلك.

وصفة التفاح وعصير الليمون لتفتيح الوجه

هذا الماسك مكون من مجموعة من الفيتامينات التي تعمل على تفتيح البشرة، والحفاظ عليها، وطريقة التطبيق كالتالي:

المكونات

خمس شرائح من التفاح المقشر المهروس.

اربع ملاعق من عصير الليمون الطبيعي.

طريقة التطبيق

اخرجي التفاح جيدًا حتى يصبح ناعم.

اخلطي واضيفي إليه عصير الليمون، وامزجي المكونات حتى تتجانس.

وزعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة ١٥ دقيقة، ثم اغسلي الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

كرري الماسك على الوجه يومين او اكثر للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة البرتقال والكركم

هذا الخليط من اجمل الوصفات التي تساعد في تفتيح الوجه خاصتًا لاصحاب البشرة الجافة وطريقة التطبيق كالآتي:

المكونات

ملعقتين من عصير البرتقال المركز.

ثلاث ملاعق من الكركم.

طريقة التطبيق