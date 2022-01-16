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عمر شويل - جدة أطيب طريقة للمعكرونة بطعم لا يقاوم ومتكاملة العناصر الغذائية - ثقفني
المكرونة أو البستا كما هي معروفة عالميا وبالطبع من المأكولات الإيطالية التقليدية ، ومن أشهى وأطيب المأكولات الغنية بالنشويات ويسهل إضافة أي مكونات لها سواء بروتين أ خضراوات ، وتعد من الأكلات المحببة كثيرا للأطفال والكبار لسرعة تحضيرها وتوفرها دائما في البيت ولتعدد طرق طبخها وتعدد أشكالها والصوصات المختلفة التي تصنع خصيصا لها.
أكثر الطرق السريعة ذات القيمة الغذائية المتكاملة للمعكرونة
تعددت أشكال المعكرونة المشطوفة والحلزونية أو الصدفة والاسطوانية الشكل أيضا، وهي مكون جاف مكون من الطحين سواء أبيض أو أسمر والبيض والماء فقط فلها قيمة غذائية جيدة وحدها ولتحقيق فائدة أعلى في تناولها إليكم أشهى وأطيب طريقة للمعكرونة.
المعكرونة البيتزا
- المكونات
- معكرونة النوع المفضل لديكم
- معجون صلصة طماطم
- فلفل ألوان
- زيتون
- نصف بصله
- بسطرمة
- ملعقة كبيرة زبدة
- ملح وفلفل
- جبنه موتزاريلا
طريقة التحضير للمعكرونة البيتزا الشهية
- نقوم بسلق المعكرونة وبعد النضج نقوم بصفيتها جيدا من الماء.
- في طاسة كبيرة منفصلة نضع ملعقتين من الزبدة ونضيف لهم نصف البصلة مقطعة قطع صغيرة.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم مع القليل من الملح ورشة فلفل.
- تقطع البسطرمة قطع صغيرة وتوضع على البصل وتقلب ثم مقوم بإضافة الفلفل الألوان مقطع مكعبات صغيرة.
- نقلب المكونات كلها جيدا ثم يضاف الزيتون ويقلب ونقوم بوضع نص كوب من الماء على الخليط وتركه يتجانس لمدة ربع ساعة.
- بعد ربع ساعة نقوم بتقليب الخليط كله ويمكننا وضع أي نوع جبن عليه جبنة رومي أو شيدر.
- نحضر المعكرونة المسلوقة وتوضع كلها على الخليط وتقلب جيدا وترش الصينية بالجبنة الموتزاريلا وتدخل الفرن لكده عشر سبع دقائق حتي تذوب الجبنة.
- نخرج صينيه المعكرونة الشهية وتقدم وحدها كاملة العناصر الغذائية ومفيدة وشهية ويمكن تقديم البطاطس المقلية بجانبها.
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