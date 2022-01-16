أطيب طريقة للمعكرونة بطعم لا يقاوم ومتكاملة العناصر الغذائية

المكرونة أو البستا كما هي معروفة عالميا وبالطبع من المأكولات الإيطالية التقليدية ، ومن أشهى وأطيب المأكولات الغنية بالنشويات ويسهل إضافة أي مكونات لها سواء بروتين أ خضراوات ، وتعد من الأكلات المحببة كثيرا للأطفال والكبار لسرعة تحضيرها وتوفرها دائما في البيت ولتعدد طرق طبخها وتعدد أشكالها والصوصات المختلفة التي تصنع خصيصا لها.

أكثر الطرق السريعة ذات القيمة الغذائية المتكاملة للمعكرونة

تعددت أشكال المعكرونة المشطوفة والحلزونية أو الصدفة والاسطوانية الشكل أيضا، وهي مكون جاف مكون من الطحين سواء أبيض أو أسمر والبيض والماء فقط فلها قيمة غذائية جيدة وحدها ولتحقيق فائدة أعلى في تناولها إليكم أشهى وأطيب طريقة للمعكرونة.

المعكرونة البيتزا

المكونات

معكرونة النوع المفضل لديكم

معجون صلصة طماطم

فلفل ألوان

زيتون

نصف بصله

بسطرمة

ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل

جبنه موتزاريلا

طريقة التحضير للمعكرونة البيتزا الشهية