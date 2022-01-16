مش هتصدق النتيجة.. منقوع لبان الذكر على الريق لمدة أسبوع يفعل المعجزات

ان الذكر من الاعشاب الطبيعية التي ‏يتم استخراجها من بعض انواع الأشجار وهذه العشاب لها العديد من ‏الفوائد التي يمكن الحصول عليها وذلك من خلال استخدام بعض الطرق التي تساعد على الحصول على فوائد اللبان الذكر وهناك العديد من الطرق الأخرى مثل الطريقة التي يتم من خلالها حرق لبان الذكر حتى نحصل على الفوائد المرتبطة برائحة لبان ذكر ‏ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب لبان الذكر وسنتحدث أيضا عن مكونات هذا المشروب وطريقة إعداد هذا المشروب بطريقة سهلة.

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طريقة إعداد مشروب لبان الذكر للجسم

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب لبان الذكر وطريقة تناولها المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لبان الذكر وهذا المكونات هي:

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كوب من الماء الدافئ.

ثلاث حبات من لبان الذكر.

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وفيما يلي ‏سنتحدث عن طريقة إعداد لبان الذكر وهذه الطريقة هي:

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نحضر كوب من الماء نضع فيه بعض حبات لبان الذكر نترك الحبات داخل الماء لمدة يوم كامل حتى يحصل الماء على الفوائد الموجودة داخل لبان الذكر.

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‏ بعد ذلك نقوم بتناول لبان الذكر على الريق يوميا حتى نحصل على الفوائد التي تكون موجودة فيه ويمكن تناوله بشكل يومي دون أن يسبب أي أضرار.

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‏فوائد تناول لبان الذكر يوميا

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فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب لبان ذكر وهذه الفوائد هي:

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