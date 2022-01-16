سحر مفعول القهوة والليمون لتبييض منطقة البيكيني مجربة وفعالة بيوم واحد للعروس وللبنات وصفة معجزة بكل المقاييس

تعاني كثير من النساء من اسمرار وتصبغات بالمنطقة الحساسة مثل منطقة العانة ومنطقة الابط بسبب عدم ارتداء ملابس قطنية وقلة التهوية لهذه الأماكن، واستخدام مستحضرات تجميلية بطريقة خاطئة، أو غالبا ما يرجع هذا التصبغ هو العامل الوراثي أو المرضي، وهناك أسباب أخرى لهذا الاصبع وهو التعرض لأشعة الشمس الضارة أو القيام بحلاقة هذه المناطق من خلال شفرات الحلاقة، وايضا الاحتكاك بسبب ارتداء الملابس الضيقة، واليكم بعض الوصفات الطبيعية لتفتيح هذه الأماكن.

ماسك الليمون لتفتيح المناطق الحساسة

يعتبر الليمون من من المواد الحمضية الغنية بفيتامين سي التى تساعد على تفتيح الاماكن الغامقة.

المكونات:-

ليمونة معصورة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:-

في طبق صغير نخلط الليمون مع الحليب والعسل ويضع على المكان المراد تفتيحه لمدة من ١٠ دقائق إلى ١٥ دقيقة.

تغسل المنطقة من الماسك بماء فاتر وتجفف جيدا بمنشفة قطنية.

ويجب وضع كريم مرطب أو زيت جوز هند بعد الوصفة.

وصفة العسل والخيار

يعد الخيار من المرطبات الجيدة للبشرة ويساعد على التفتيح.

المكونات:-

شرائح خيار.

ملعقتين عسل.

طريقة الاستخدام:-

ناخد شرائح الخيار وتدلك برفق المنطقة المراد تفتيحها لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بشطفها بالماء الفاتر.

نقوم بدهن العسل وندلك الاماكن الغامقة لمدة ونتركه لمدة ١٠ دقائق ثم نغسلها وتجفف بفوطة قطنية.

وصفة الحليب والبرتقال

المكونات:-

قشور برتقال جافة مطحونة.

ملعقتين حليب.

ملعقتين ماء ورد.

طريقة التحضير:-

يوضع المكونات في بولة صغيرة ونخلط جيدا.

توضع الخلطة على المكان المراد تفتيحه ويترك لمدة ١٠ دقائق أو ١٥ دقيقة وتغسل المنطقة وتجفف جيدا.

ماسك تقشير القهوة والسكر

تقشير الجلد الميت يساعد على تفتيح الأماكن الغامقة في الجسم، والقهوة والسكر من أكثر المكونات القادرة على تقشير الخلايا الميتة بالجلد.

المكونات:-

ملعقتين من القهوة.

ملعقتين من السكر.

ملعقتين من الحليب.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:-