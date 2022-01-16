بالخلطة والصلصة أعملي الفول النابت على الطريقة المصرية بطعم صحي ومذاق لذيذ

يعتبر الفول النابت من اقدم الاكلات الشعبية المعروفه عند الاسرة المصرية، وهو يقدم كوجبة ساخنة صحية للمريض مضاف اليها الليمون، حيث انه غنى بالفيتامينات المفيدة، بمكن تقديمة بأكثر من طريقة وباكثر من مسمى، مثل الفول المقلى باللصلصة، والفول النابت المسلوق، وهو من الوجبات الغير مكلفة نهائيآ، ومن السهل على كل ربة منزل تحضيرها بنفسها بطرق سهله وبسيطة، لذلك اليوم نقوم معكم بتقديم الذ واطيب الوصفات للفول النابت.

طريقة تحضير الفول النابت المسلوق

المكونات

١كيلو من الفول النابت المقشر.

ماء للسلق.

ملح وكمون.

٢معلقة كبيرة من عصير الليمون.

بصلة سليمة صغيرة الحجم.

كمية من الكرفس المقطع.

الطريقة

فى قدر على نار متوسطة نضع الفول مع الكرفس والبصلة، ونقوم بتشويحهم بشكل جيد.

نضف اليهم الماء المغلى مع الملح والكمون.

نتركهم على النار حتى يتم تسويته جيدآ.

نضع الية عصير الليمون.

تقدم شوربة الفول النابت فى وعاء عميق، ويقدم معها العيش المحمص.

طريقة عمل الفول المقلى بالصلصة

المكونات

نصف كيلو من الفول النابت المقشر.

معلقة صلصة كبيرة.

معلقة صغيرة كزبرة ناعمة.

ملح وكمون.

٢كوب من عصير الطماطم.

٥فصوص من الثوم المهروس.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

نصف كوب من لسان العصفور.

زيت

الطريقة

نضع فى وعاء عميق على النارالزيت والبصلة ونقوم بتحميرها حتى تأخذ اللون الذهبى الفاتح.

نضف الى البصل الثوم المهروس مع الكزبرة الناعمة ونقلبهم جيدآ.

نضع معهم الصلصة ونقوم بتشويحهم جيدآ.

نضف إليهم الطماطم المعصورة مع الملح والكمون ونتركهم على النارحتى يتم تسبيكها.

نضع كوب من الماء المغلى الى التسبيكة ونضف اليهم الفول النابت.

فى طاسة على نار هادئه نضع القليل من الزيت مع لسان العصفور ونقوم بتحميرة، ثم نقوم باضافته الى الفول ونتركهم على نار هادئه حتى يتم تسويته ويصبح جاهز للتقديم.

يقدم مع الخبز البلدى والباذنجان المخلل او الطماطم المخلله.

طريقة عمل الطماطم المخللة

المكونات

٤حبات من الطماطم.

٢فص ثوم مهروس.

قرن فلفل حامى حسب الرغبة.

ملح وكمون.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة