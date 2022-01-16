بدون مقوار هتقوري الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 كيلو بدون تعب

بدون مقوار هتقوري الكوسة والباذنجان، من الممكن أن يتم وبمنتهى السرعة من خلال خطوات بسيطة وتلك الخطوات تيسر من الحصول على الخضار مقور وجاهز بسرعة لأن يتم حشوه وبمنتهى السرعة حيث تحتاج ربة البيت إلى أن تقوم بالحشو السريع والتقوير والتجهيز للخضار بشكل أسرع للحصول على الثمار جاهزة لعمل أفضل وصفات من وجبات المحاشي المشكلة والتي يحبها الكثير من الناس ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طرق تقوير تعد سريعة وبديلة عن الطريقة المعتادة وهي طريقة المقوار.

تقوير الكوسة والباذنجان

من الممكن لك أن تستغني تماما عن استخدام المقوار وتستخدمي أدوات عادية من المطبخ سريعة جدا ومنجزة تجعلك تقومين بالتقوير السريع للخضار وفي وقت وجيز ومن خلال خطوات بسيطة من الممكن لربة المنزل أن تقوم بالتجهيز السريع للكوسة والباذنجان بمنتهى السهولة وفي أقل وقت وتتعدد الطرق ومن بينها ما يلي:

خطوات التقوير باستعمال السكين

السكين من أهم الأدوات المطبخية والتي لها دور في عمل تقوير سريع للكوسة.

وكذلك للباذنجان للحصول على الخضار مقور سريعا ودون أن تأخذ المهمة الوقت الطويل

حيث يعد السكين من أقوى الأدوات التي من الممكن أن تساعد في الحصول السريع على الخضار.

وقد أصبح جاهز تماما للحشو وفي منتهى السرعة وبأي نوع خلطة متوفر وبالنسبة لطريقة التقوير.

فتكون من خلال استعمال السكين وإدخاله في الثمرة.

ومن ثم يتم تدويرها لتخليصها تماما من لبها الداخلي لتصبح بذلك جاهزة للاستعمال.

تقوير الكوسة والباذنجان بقطاعة التفاح

أبرز الأدوات المطبخية والتي قد أثبتت جدارتها للحصول السريع على الخضار مقور وجاهز تماما على الاستعمال.

حيث تعتبر قطعة التفاح أداة سريعة جدا وكما تساعد في استخراج ما بداخل التفاح تستطيع أيضا أن تستخرج لب ثمرة الكوسة أو الباذنجان بمنتهى السهولة.

ومن دون أن يأخذ الأمر الوقت الطويل للإعداد حيث يصبح من السهل على ربات البيوت ن تقمن بالتقوير وفي منتهى السرعة للخضر وبأقل وقت ممكن وبكميات كبيرة.

حيث تعتبر الأداة سريعة جدا ومنجزة ولا تحتاج ربة المنزل لوقت طويل للتقوير.

يمكنك سيدتي أن تقومي بتقوير الكوسة والباذنجان باكثر من طريقة من الطرق التي تم عرضها من خلال الفقرات السابقة حيث أن هذه الطرق سوف تسهل عليكي حفر الكوسة والباذنجان بدون بذل الكثير من الوقت وعند شراء الكوسة يجب شراء الاكثر صلابة والطازجة حتي يتم الحفر بكل سهولة وبدون بذل أي مجهود .