نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم العلاجات بالأعشاب وأنجحها والتداوي بالأعشاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل أعشاب لعلاج اغلب الأمراض التداوي بالأعشاب هو أحد مواضيع علوم النباتات ويقوم على استخدام ماهو متنوع من النباتات لأغراض علاجية وطبية أو كمكمل غذائي. كانت النباتات أساسًا تستخدم كعلاجات طبيه منذ ما قبل التاريخ، وما زال العلاج بالأعشاب أو طب الأعشاب يُمارس على نطاق واسع اليوم. يستفيد الطب الحديث من العديد من المواد والمركبات المشتقة من النباتات كمادة أولية أساسية في تركيبات الأدوية. على الرغم من قدم التداوي بالأعشاب إلا انه اليوم يطبق المعايير الحديثة لاختبار فعالية الأعشاب والأدوية المشتقة من مصدرها الطبيعي .

الأعشاب الأكثر شيوعا واستخداماتها

اليانسون و آلام البطن

لليانسون دور مهم في علاج آلام البطن، إذ يساعد على التخلص من الغازات والمغص وخصوصا الأطفال.

القرنفل والام الأسنان

يساعد القرنفل في القضاء على الجراثيم، لذا ينصح بمضغ القرنفل لعلاج آلام الأسنان.

“إكليل الجبل”او “روز مارى” لمشاكل الدورة الدموية

تعد نبتة “إكليل الجبل” مضادة للالتهابات، و يمكن استخدامها في علاج الكثير من الأمراض. وخصوصا الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية ينصح بالاستحمام بأوراق “إكليل الجبل”.

الزعتر لعلاج السعال ورائحة الفم الكريهة

للزعتر فوائد كثيرة، يستخدم لعلاج السعال والتهاب الشعب الهوائية، و أيضا دوره المهم في علاج الصداع.

العرعر مدر للبول

نبتة لها تأثير مهم كمدر للبول وتعزز تدفق الدم إلى الكلى. ويستخدم في الوجبات الدسمة وله تأثير فعال يساعد على هضم الأطعمة بشكل جيد جدا.

المريمية لعلاج التهاب الحلق

ينصح خبراء الأعشاب بالمضمضة باستخدام المريمية لعلاج التهابات الحلق والسعال ومشاكلات اللثة.

الجنطيانا أو الكوشاد لمشاكل الهضم

نبتة الجنطيانا هي عقار منشط يساعد على الهضم كما يعمل على حثّ المعدة والأمعاء على إفراز العصارات الهضمية اللازمة لهضم الطعام.

الفلفل الحار مسكن للآلام

الفلفل الحار مفيد جدا للدورة الدموية وفاتح للشهية ويساعد على تسكين الآلام بصورة فعاله.

الثوم مفعول رائع رغم رائحته

للثوم فوائد علاجية، إذ يستخدم لعلاج ضغط الدم وتصلب الشرايين،و إلى جانب دوره القوى في علاج مشكلات تساقط الشعر، وإن كانت رائحة الثوم من الأشياء الغير محبذه له، إلا أن فوائدة كثيرة

القريص

يبتعد الكثيرون عن نبات القريص لأنه يلسع، إلا أنه من اهم العلاجات للألم الناتجة عن التهاب المفاصل والروماتيزم، إلى جانب دوره الفعال في علاج تضخم البر وستات والتهاب المثانة.