مش هتشتري اللانشون تاني.. طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحم ولا فراخ بمقادير اقتصادية ناجحة 100%

اللانشون من بين أهم الوصفات التي من الممكن ن نقوم بعملها وبمنتهى السعة في البيت أي أن عمل اللانشون في المنزل ليس بالأم المستحيل وأبدع العديد من الشيفات على منصات الطهي المختلفة في عمل أفضل وألذ بدائل اللانشون الجاهز حيث أصبح لدى ربة البيت العديد من الوصفات التي تمكنها من عمل أفضل وصفات اللانشون البيتي المميزة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص الكيفية التي من خلالها تقوم ربة البيت بعمل أفضل وصفات من اللانشون بالطعم المميز شبيه بطعم لانشون المحلات، وفيما يأتي مكونات الوصفة وخطوات إعداد اللانشون الصحي.

مكونات اللانشون

من الممكن أن تقومي بعمل أفضل وصفات اللانشون في البيت من خلال استعمال مكونات بسيطة، وتلك المكونات من بينها ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي حيث أننا لن نستخدم أـي مكونات صعبة أو غير متوفرة أو عالية التكاليف كلها مكونات منزلية مميزة وسهلة جدا توفر لربة البيت كمية كبيرة من اللانشون الصحي البيتي لعمل أفضل نوع لانشون صحي للأطفال ومن خلال ما يأتي توضيح لأهم مقادير وصفة اللانشون، من أهم المكونات التي من الممكن أن نقوم بالتحضير للانشون عن طريق توفرها ما يلي في النقاط القادمة:

ثلاث بيضات كاملة.

ثلاث ملاعق من مكون الدقيق.

ربع كوب من مكون الزيت.

أي نوع جبن مثلثات عدد ثلاث قطع.

ربع ملعقة من الملح.

فلفل أسود يكون حصى.

بهارات مشكلة.

عدد ثلاث فصوص من مكون الثوم أو القليل

من بودرة الثوم.

كيفية إعداد اللانشون في البيت

بعد التأكد من توفر مختلف المكونات نقوم بعد ذلك باستعمال دورق الخلاط حيث أن له الدور الأبرز في التحضير لخليط اللانشون.

وفي الدورق نقوم بوضع كل المكونات مع بعضها البعض.

ومن ثم يتم الخلط الجيد حتى نحصل على مزيج اللانشون جاهز على خطوة التسوية.

التسوية تتم في داخل قدر عميق به ماء مغلي غزير ومن ثم يوضع القدر على النار المتوسطة ويترك ليغلي مدة خمسة وأربعين دقيقة، ثم قومي بنزعه من علي النار.

الانشون من الأكلات المحببة لدي الكبار وبالأخص الصغار وتريد الأمهات عمل اللانشون بطريقة صحية حفاظا على صحة وأمان أطفالها فتبحث عن طريقة سهلة لعمل اللانشون في البيت بخطوات بسيطة وسهلة فقدمنا لكي من خلال الفقرات السابقة طريقة سهلة يمكنك من خلالها إعداد اللانشون بكل سهولة ويكون أضمن وصحي من اللانشون الجاهز بالضبط