أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة على الطريقة المصرية بتتبيلة وريحة جنان

صينية الباذنجان باللحمة المفرومة تعتبر من أحلى وأجمل المأكولات التي تتميز بطعم لذيذ وشهي ويوجد عدد كبير من الأشخاص يحب تناولها بسبب مذاقها الرائع وأن هذه الأكلة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، نظرا لأن المكون الأساسي بها هو البادنجان حيث أنه ملئ بالعناصر ومنها الحديد والكالسيوم والمكون الأساسي الآخر هو اللحمة المفرومة فهي غنية جدا بالبروتينات والفيتامينات.

مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة

نصف كيلو من البادنجان.

كمية مناسبة من الزبت النباتي.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرة واحدة كبيرة من الفلفل الاخضر.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوب كبير ونصف من الحليب السائل.

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة