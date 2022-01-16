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عمر شويل - جدة أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة على الطريقة المصرية بتتبيلة وريحة جنان - ثقفني
صينية الباذنجان باللحمة المفرومة تعتبر من أحلى وأجمل المأكولات التي تتميز بطعم لذيذ وشهي ويوجد عدد كبير من الأشخاص يحب تناولها بسبب مذاقها الرائع وأن هذه الأكلة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، نظرا لأن المكون الأساسي بها هو البادنجان حيث أنه ملئ بالعناصر ومنها الحديد والكالسيوم والمكون الأساسي الآخر هو اللحمة المفرومة فهي غنية جدا بالبروتينات والفيتامينات.
مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
- نصف كيلو من البادنجان.
- كمية مناسبة من الزبت النباتي.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرة واحدة كبيرة من الفلفل الاخضر.
- نصف كوب كبير من عصير الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
- ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- كوب كبير ونصف من الحليب السائل.
طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
- نقوم بتحضير البادنجان حيث يتم غسله بالماء وقومي بتقطيعه علي شكل شرائح ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه نضع شرائح الباذنجان حتي يتم قليها ثم نخرجها ونضعها في طبق به مناديل مطبخ ونتركه جانبا.
- ثم يتم تجصهز اللحمة المفرومة فنضع طاسة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضع البصل المفروم ويتم تقليبه ونضيف اللحمة المفرومة ورشة من الملح والفلفل الأسود والبصل البودر والثوم البودر وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والبابريكا ونقوم بتقليبهم مع بعض لمدة عشر دقائق.
- وبعد ذلك نضع الفلفل الأخضر المفروم ونستمر في التقليب وقومي بإضافة عصير الطماطم وصلصة الطماطم مع الإستمرار في التقليب ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفع الطاسة ونتركها جانبا.
- ثم يتم تجهيز البشاميل فنقوم بوضع إناء على النار ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت وخمس ملاعق كبيرة الحجم من من الدقيق ويتم تقليبهم ونضيف الحليب بشكل تدريجي عندما يتغير لون الدقيق ونستمر في التقليب بإستخدام مضرب السلك وعند الحصول على قوام كريمي يتم رفعه من على النار.
- وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية تكون مناسبة ويتم وضع نصف كمية شرائح الباذنجان ثم نضيف اللحمة المفرومة ونصع الكمية المتبقية من الباذنجان وفي النهاية نضع البشاميل.
- ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة وبعد تغيير لونها نقوم بإخراجها وتقديمها.
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