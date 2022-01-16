تعالي اقولك ملعقة الفازلين هتعمل ايه لبشرتك وجسمك لن تتخيلي ستجعلك زي ملكات الجمال

يوجد العديد من فوائد الفازلين التي تكون مفيدة جدا بالنسبة للوجه والجسم حيث أنه يعمل على تنعيم وترطيب البشرة بشكل كبير وله القدرة أيضا على علاج الكثير من المشاكل التي توجد بها ومنها الجفاف ووجود خلايا الجلد الميتة، حيث أن الفازلين يساعد بشكل كبير علي تبييض وتفتيح الوجه ويتخلص تماما من كل المشكلات فقد يعمل علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة والحروق التي تنتج من التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة، وله دور كبير جدا في تطويل وتكثيف الرموش والحواجب لتكون بشكل جذاب وملفت ويمكن إستخدامه أيضا علي الشعر حيث يفيده فيعمل علي نعومته وترطيبه ويساعد علي فرد الشعر الخشن، وكذلك يفيد بشرة الجسم ويعطيه ملمس ناعم كالحرير وله القدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة والتي تتراكم بكثرة في مناطق معينة بالجسم مثل تحت الإبط والبيكيني والركب ومنطقة الاكواع.

مكونات وصفة الفازلين لتبييض الوجه والجسم

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة الفازلين لتبييض الوجه والجسم