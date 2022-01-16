نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعالي اقولك ملعقة الفازلين هتعمل ايه لبشرتك وجسمك لن تتخيلي ستجعلك زي ملكات الجمال في المقال التالي
يوجد العديد من فوائد الفازلين التي تكون مفيدة جدا بالنسبة للوجه والجسم حيث أنه يعمل على تنعيم وترطيب البشرة بشكل كبير وله القدرة أيضا على علاج الكثير من المشاكل التي توجد بها ومنها الجفاف ووجود خلايا الجلد الميتة، حيث أن الفازلين يساعد بشكل كبير علي تبييض وتفتيح الوجه ويتخلص تماما من كل المشكلات فقد يعمل علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة والحروق التي تنتج من التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة، وله دور كبير جدا في تطويل وتكثيف الرموش والحواجب لتكون بشكل جذاب وملفت ويمكن إستخدامه أيضا علي الشعر حيث يفيده فيعمل علي نعومته وترطيبه ويساعد علي فرد الشعر الخشن، وكذلك يفيد بشرة الجسم ويعطيه ملمس ناعم كالحرير وله القدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة والتي تتراكم بكثرة في مناطق معينة بالجسم مثل تحت الإبط والبيكيني والركب ومنطقة الاكواع.
مكونات وصفة الفازلين لتبييض الوجه والجسم
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة الفازلين لتبييض الوجه والجسم
- قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ونقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.
- وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي يتم تجانسهم مع بعض ثم نقوم بغسل الوجه والجسم بإستخدام الماء الدافئ ونضع هذا الخليط عليهم.
- ويتم توزيع خليط الفازلين بشكل جيد علي الوجه والجسم ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة يتم غسلهم بإستخدام الماء البارد، وبعد ذلك قومي بتجفيفهم من الماء ويتم دهن الجسم وكذلك الوجه بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة ونقوم بتكرار وصفة الفازلين مرتين في الأسبوع وفي خلال شهر واحد فقط سوف تحصلي على النتيجة المطلوبة وتلاحظي بنفسك فوائد الفازلين العظيمة.
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