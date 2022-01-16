أقوي كيرياتين منزلي بملعقة زبدة الشيا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله زي الحرير

من مميزات المرأة الجميلة هي التمتع بشعر ناعم لذلك ترغب جميع الفتيات في الحصول على ذلك حتي تكون مميزة ويزيد من جمالها ومن المعروف أن الفرد الخشن أو المجعد يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجهها والتي تؤثر عليها تأثير سلبي ويجعلها تشعر دائما بالخجل، حيث أنها تلجأ إلى إستعمال بعض الأشياء التي تساعد علي تنعيمه بشكل سهل وسريع ومن أمثلتها مكواة الشعر الكهربائية وكذلك السشوار فهما يعملان علي فرد وتنعيم الشعر ويكون كالحرير في خلال عدة دقائق فقط، ولكن بعد مرور عدة ساعات يعود الشعر كما كان خشن غير ذلك أن هذه الأدوات مع كثرة إستعمالها قد تترك علي الشعر بعض الآثار السلبية، ومن ضمنها تساقط الشعر بشكل ملحوظ وتقصف أطرافه وتقضي على نموه وتعمل علي جفاف الشعر بطريقة كبيرة وبسبب هذا لابد أن نتجنب إستعمالهم بشكل نهائي، ومن هنا يلجأ عدد آخر من السيدات إلى عمل بروتين أو كيراتين للحصول على شعر ناعم وجذاب.

مكونات خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

طريقة عمل خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر