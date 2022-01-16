بكوب واحد سحري تذوب دهون كرشك تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو كبيرة و مدلدله

تخسيس الكرش من المناطق التي يبحث الكثير عنها على الأنترنت في طرق التخلص من الكرش، حيث إنهم يعانون من تراكم الدهون في منطقة البطن، ومنهم من يعاني من مرض السمنة المفرطة، فلا حاجة لتناول العقاقير الطبية لأن بعد فترة من التوقف عنها سيعود الجسم كما كان، فأفضل حل وهو إتباع وصفات طبيعية تساعد في تفتيت الدهون وتمنحك جسم رشيق كما أنها لا تسبب أي أضرار لصحتك ومفيدة للصحة.

طرق تخسيس الكرش الطبيعية

أن عملية تخسيس الكرش ليس من العمليات السهلة أو البسيطة، بل هي تحتاج إلى وقت وصبر، وإرادة وعزيمة، إلا أن هناك وصفات طبيعية تساعد في تفتيت الدهون حول البطن في وقت قصير، كما أنها تساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي دون أي آثار جانبية.

مشروبات حارقة لدهون الكرش

المكونات:

1 حبة من فصوص الرمان.

3 حبة من الليمون.

1 لتر ماء.

الطريقة:

قومي بتقطيع الليمون إلى شرائح وانزعي منه البذور.

قومي بتقشير الرمان وضعي حبوبه في الخلاط مع لتر الماء وشرائح الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا ثم قومي بتصفيته.

ضعيه في زجاجة في الثلاجة.

تناولي ثلاثة أكواب بعد كل وجبة يوميًا.

مشروب البابونج للقضاء على الكرش

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من أعشاب البابونج.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة صغيرة كزبرة.

1 لتر ماء مغلي.

الطريقة:

ارفعي إناء به ماء على النار واتركيه حتى يغلي.

احضري كوب وضعي به كلًا من البابونج والقرفة والكزبرة وضيفي إليه الماء الساخن وقلبي جيدًا.

قومي بتغطية الكوب لمدة خمس دقائق.

اشربيه مرتين يوميًا مرة في الصباح على الريق ومرة قبل النوم.

يساعد البابونج في حرق الدهون كما أنه يعمل على تهدئة الأعصاب والتخلص من القلق والتوتر.