نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية البطاطس البيوريه باللحمه المفرومة سهلة في التحضير وطعمها أحلي بكتير في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس البيوريه باللحمه المفرومة سهلة في التحضير وطعمها أحلي بكتير - ثقفني
هى البطاطس المهروسة وتعتبر أحد أهم الأطباق الجانبية لدى العديد من البلاد الغربية ووصل سريعا إلى البلاد العربية وأصبح المفضل لدى العديد من الأشخاص يفضله الكبار والصغار ويحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات والدهون المفيدة فهو يعتبر وجبة كاملة إذا أكل بمفرده أيضا لأن المكون الأساسي هو البطاطس المفيدة.
مكونات البطاطس البوريه ( المهروسه)
- حيث أنه يعتبر المكون الأساسي البطاطس نحتاج إلى حبة كبيرة منها.
- وحوالي اتنين في من الثوم مقطع نصفين أو ثلاثة.
- كما أنه تحتاج من الملح مقدار ملعقة صغيرة.
- ونصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- الزبدة ثلاث ملاعق كبيرة مقطعة قطع صغيرة.
- الحليب نصف كوب اختياري يمكن الاستغناء عنه.
كيفية عمل البطاطس البوريه
- تقشير البطاطس وغسلها جيدا وتقطيعها مكعبات صغيرة وتشطف جيدا مرة أخرى.
- توضع فى إناء عميق مع إضافة مقدار الفلفل الأسود والملح والثوم و تغطى البطاطس بالماء.
- يرفع الإناء على النار ويترك حتى تنضج البطاطس.
- يمكن اختبار نضج البطاطس بوضع الشوكة بداخلها إذا دخلت بسهولة تكون نضجت.
- يتم إنزال الإناء من على النار وتصفية البطاطس وإخراجها على مناديل مطبخ للتخلص من الماء الزائد بها.
- توضع فى إناء ويضاف إليها الزبدة ويتم الهرس بالشوكة أو يمكن استخدام أداة الهرس الخاصة حتى تذوب الزبدة جيدا وتهرس البطاطس تماما و يتجانسوا معا.
- يضاف الحليب مع التقليب المستمر حتى الحصول على خليط بطاطس بوريه ناعم ومتجانس ولذيذ ويمكن الاستغناء عنه لمن لا يفضله.
- يوضع فى طبق ويزين بالقليل من الخضرة مثل الكزبرة أو النعناع.
- يقدم ساخنا إلى جانب صدور الدجاج المغطاة بصوص كريمة المشروم أو سلطة الكول سلو.
- كما يمكن تقديمه إلى جانب الخبز كوجبة رئيسية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ