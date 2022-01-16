طريقة عمل صينية البطاطس البيوريه باللحمه المفرومة سهلة في التحضير وطعمها أحلي بكتير

هى البطاطس المهروسة وتعتبر أحد أهم الأطباق الجانبية لدى العديد من البلاد الغربية ووصل سريعا إلى البلاد العربية وأصبح المفضل لدى العديد من الأشخاص يفضله الكبار والصغار ويحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات والدهون المفيدة فهو يعتبر وجبة كاملة إذا أكل بمفرده أيضا لأن المكون الأساسي هو البطاطس المفيدة.

مكونات البطاطس البوريه ( المهروسه)

حيث أنه يعتبر المكون الأساسي البطاطس نحتاج إلى حبة كبيرة منها.

وحوالي اتنين في من الثوم مقطع نصفين أو ثلاثة.

كما أنه تحتاج من الملح مقدار ملعقة صغيرة.

ونصف ملعقة من الفلفل الأسود.

الزبدة ثلاث ملاعق كبيرة مقطعة قطع صغيرة.

الحليب نصف كوب اختياري يمكن الاستغناء عنه.

كيفية عمل البطاطس البوريه