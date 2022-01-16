تكات عمل كرات البطاطس المقلية في المنزل مُقبل شهي ولذيذ بجانب الأطباق الرئيسية

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تبحث العديد من النساء عن تكات عمل كرات البطاطس المقلية، وهذا بسبب طعمها الحلو، وما تحتويه من فوائد، والبطاطس تعد واحدة من أشهر الخضروات حول العالم، وتدخل في الكثير من الوجبات الجانبية، وتفتح الشهية على تناول الطعام، وإن كنت ترغب في معرفة طريقة عمل كرات البطاطس المقلية تابع هذا المقال.
تكات عمل كرات البطاطس المقلية
إن مكونات عمل كرات البطاطس المقلية سهلة الجلب من أي متجر من متاجر البيع بالتجزئة، وهذا شيء من ضمن الأشياء التي تعطي لها متعة زائد، وطريقة عمل كرات البطاطس المقلية تعتمد على تلك المقادير المطلوبة، وهو شيء بسيط لا يدعو للقلق، وتتمثل مكونات عمل كرات البطاطس المقلية في النقاط التالية:
مكونات عمل كرات البطاطس المقلية
- حبتان متوسطتا الحجم من البطاطا.
- نصف كوب من الطحين.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبة كبيرة من البيض.
- خمس ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
- زيت ذرة للقلي.
طريقة عمل كرات البطاطس المقلية
طريقة عمل كرات البطاطس المقلية سهلة والخطوات التي تتبعها في عملها خطوات لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود خارج، حيث تخاف بعض الأمهات من عمل البطاطس المقلية التي يطلبها الأولاد بسبب الصعوبة، وقد تكسل بعض الصديقات عن عملها ظنًا منهم إن طريقة عملها في غاية التعقيد، ولكن طريقة تحضر كرات البطاطس المقلية سهل للغاية، ويتمثل في النقاط التالية:
- نضع كمية من الماء في قدر عميق، ومن ثم نضيف البطاطا إلى نفس القدر.
- نقوم بسلق البطاطا على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا، وتقشر تلك البطاطا.
- نقوم بهرس البطاطا حتى تصل لدرجة النعومة.
- نأخذ كوب من البطاطا المهروسة.
- نقوم بإضافة الطحين، والبيكنج باودر، والملح، والفلفل، والبيض، والحليب البطاطا في قدر يناسب هذا الخليط.
- نعمل على تقليل المكونات مع بعضها البعض، وهذا عن طريق استعمال معلقة غريضة، ولا نتوقف عن التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نسخن القليل من الزيت على نار متوسطة، ومن ثم نضع مقدار معلقة صغيرة من العجينة التي تشكلت في الزيت.
- نستخدم معلقة ذات ثقوب في تقليب البطاطا، وذلك حتى تصبح ذهبية اللون.
- نضع الكرات المتكونة على قطعة من ورق النشاف الموجود في المطبخ، وهذا حتى يمتص ذلك الورق الزيت.
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