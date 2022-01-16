أعملي السبانخ على أصوله بالطريقة المصرية بالخلطة والصلصة الشهية ألذ أكلة ممكن تاكليها بجانب المحشي

السبانخ تعتبر نوع من أنواع الخضراوات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وهي من ضمن الخضراوات المعروفة والمشهورة في العديد من الدول العربية والدولة التي تشتهر بها بكثرة ويكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الناس لتناولها هى مصر، فقد يتميز السبانخ بمذاق جميل وشهى وعادة يتم تجهيز السبانخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة من الممكن أن نستخدمها في حشو الفطائر سواء المقلية أو التي تكون في الفرن.

مكونات السبانخ

نصف كيلو من السبانخ.

ربع كيلو من البصل.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الأرز.

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كمية مناسبة من الشبت المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

طريقة عمل السبانخ