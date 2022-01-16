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عمر شويل - جدة أعملي السبانخ على أصوله بالطريقة المصرية بالخلطة والصلصة الشهية ألذ أكلة ممكن تاكليها بجانب المحشي - ثقفني
السبانخ تعتبر نوع من أنواع الخضراوات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وهي من ضمن الخضراوات المعروفة والمشهورة في العديد من الدول العربية والدولة التي تشتهر بها بكثرة ويكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الناس لتناولها هى مصر، فقد يتميز السبانخ بمذاق جميل وشهى وعادة يتم تجهيز السبانخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة من الممكن أن نستخدمها في حشو الفطائر سواء المقلية أو التي تكون في الفرن.
مكونات السبانخ
- نصف كيلو من السبانخ.
- ربع كيلو من البصل.
- كوبان كبيران من عصير الطماطم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من الأرز.
- كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- كمية مناسبة من الشبت المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
طريقة عمل السبانخ
- نقوم بتجهيز نصف كيلو من السبانخ وكميتها تكون علي حسب عدد الأشخاص ويتم غسلها بالماء بطريقة جيدة وقومي بتقطيعها أو فرمها.
- وبعد ذلك يتم وضع وعاء مناسب علي النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ثم نقوم بإضافة ربع كيلو من البصل ويفضل أن يتم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ويتم تقليب البصل حتي يكون باللون الذهبي ثم نضيف كوبان كبيران من عصير الطماطم وملعقة واحدة كبيرة من صلصة الطماطم ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح، وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ورشة من السكر وقومي بتقليبهم مع بعض ونضع غطاء الوعاء ونتركهم علي نار متوسطة حتي يتم تسوية البصل مع الطماطم.
- ثم نقوم بوضع كمية السبانخ التي تم تقطيعها ونضيف ملعقتان كبيرتان من الأرز وكمية مناسبة من الكزبرة الخضراء والشبت المفروم ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- وقومي بتقليب جميع المكونات علي النار ونتركهم لمدة ربع ساعة ويتم رفع الوعاء من على النار ونقوم بتحصير طبق مناسب ونضع به السبانخ ويتم تقديمه مباشرة وهو ساخن.
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