أسهل طريقة لعمل البيتي فور الدايب وسر قوامه الهش مثل الجاهز ومش هتطخني ولا ربع كيلو

عمل البيتي فور الدايب يكون البيتي فور من الحلويات اللذيذة والشهية يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد لذلك سوف تسعى كثير من ربات المنازل إلى تحضيره حتى يتم أكله مع الشاي ويحبه الأطفال كثيرا لذلك سوف نوضح طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

مكونات عمل البيتي فور

يتم عمل البيتي فور بمكونات سهلة للغاية وتتواجد في كل منزل وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية:-

٣ أكواب دقيق.

حوالي كوب سكر بودرة.

٢ كوب من الزبدة.

٢صفار بيضة.

فانيليا.

رشة ملح.

طريقة تحضير البيتي فور

يتم عمل البيتي فور بطريقة سهلة جدا من خلال المقادير السابقة وسوف نقوم بتحضيره من خلال الخطوات التالية:-

حيث أنه في البداية لا بد أن نحضر وعاء نقوم بوضع الزبدة مع السكر ونقوم بخفقهم جيدا حتى يصبح قوامها كريمي.

وفيما بعد نقوم بوضع البيض والفانيليا عليهم ونستمر في الخفق.

نضع الدقيق مع الملح.

نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس العجينة.

نضع العجينة في مكينة البيتي فور ونقوم بدهن الصواني ويتم تشكيله ووضعه في الصواني.

تدخل الصنية الفرن ويتم وضع البيتي فور بها على درجة حرارة ١٨٠ لمدة عشر دقائق.

ونقوم بأخراجه وتقديمه في أطباق مسطحة ويتم تقديمه مع الشاي.

يمكن أن يزين بالشكولاته والمربى وجوز الهند.

فوائد البيتي فور