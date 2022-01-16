شعرك ناعم زي الحرير بدون بروتين ولا كوافير كمان علاج تساقط الشعر وتطويل وتنعيم وتكثيف الشعر!!

علاج تساقط الشعر فوائد زيت جوز الهند لتنعيم الشعر الجاف والمجعد، الكثير من البنات وأيضاً السيدات يعانون من مشكلة الشعر الجاف والمجعد، لأنها تعد من أكثر المشاكل التي تواجههم، وبالتالي يلجئوا إلى العديد من الطرق، والمستحضرات الخاصة لفرد الشعر وتنعيمه، ولكن تؤدي إلى تلف الشعر، وأيضاً تعد ضارة على البشرة والجلد لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة جدا، وسوف نقدم لكم في هذا المقال وصفتين لعلاج الشعر الجاف والخشن، وتعد طبيعية ليست لها أي آثار جانبية، ولا أضرار على الشعر نهائيا ألا وهي: وصفة زيت جوز الهند.

تنعيم الشعر بزيت جوز الهند

زيت جوز الهند يمتلك خصائص سحرية ويعيد إلى البشرة رطوبتها، ويساهم في علاج مشاكل البشرة، وأيضاً هو حليف الرشاقة لاحتوائه على أحماض دهنية ضرورية لهذه الغاية، بالإضافة إلى أنه يعمل على فرد الشعر المجعد، وعلاج الشعر الجاف والمتقصف، وبالتالي يمنع سقوط الشعر، وجوز الهند يعمل على تنعيم الشعر الخشن وعلاج فروة الرأس، وبالتالي يعمل على إطالته، ويعمل على نمو الشعر بسرعة جدا،ً لأنه يغذي بصيلات الشعر ويحميها من التقصف والهيشان، وسوف نعرض لكم وصفتين من زيت جوز الهند.

فرد الشعر بزيت جوز الهند

سوف نحتاج إلى هذه المكونات: ملعقة من الجلسرين، ملعقتين من زيت جوز الهند، كوب من الماء، ملعقتين من أوراق البقدونس الطازجة، وكل ما نفعله هو إتباع هذه الخطوات:

نقوم بوضع أوراق البقدونس مع الماء.

ونضعها على النار تغلي لمدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نضيف لهم الجلسرين وزيت جوز الهند.

ونقوم بخلطهم جيداً حتى يختلط الزيت مع البقدونس والجلسرين.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس جيدا.

ونتركها لمدة ساعتين، ثم بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر، ونقوم بتجفيفه بلطف.

تنعيم الشعر بزيت جوز الهند وبذر الكتان

هذه الوصفة تعد رائعة جداً لتنعيم الشعر وحمايته ومنع تساقطه، والتخلص من تقصف الأطراف، وتعد وصفة سهلة جدا،ً ولا نحتاج غير مكونين فقط، ملعقتين من زيت جوز الهند الأصلي، ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان، وكل ما نفعله: