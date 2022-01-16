اخلط زيت الزيتون مع القرنفل وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك

استخدام المكونات الطبيعية يؤدي إلى الحصول على النتائج الفعالة سواء لعلاج المشاكل الصحية أو الأغراض التجميلية ‏او الوقاية من ‏العديد من الأمراض بسبب ذلك ومن أبرز المكونات الطبيعية التي تستخدم في ذلك هو زيت الزيتون الذي يعمل على علاج العديد من المشاكل الموجودة في الجسم وعندما يتم خلط زيت الزيتون مع مكونات أخرى فإنه زيت الزيتون يكون أكثر فعالية ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها عندما نقوم بخلطة زيت الزيتون مع زيت القرنفل المطحون القرنفل والخلطات التي يمكن ‏اعدادها باستخدام زيت الزيتون والقرنفل.

‏طريقة عمل وصفة القرنفل وزيت الزيتون

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فيما يلي سنتحدث عن بعض الخلطات التي تساعد على الاستفادة من زيت الزيتون والقرنفل وهو خليط يتم استخدامه لتنظيف الشعر و الحصول على العديد من الفوائد المتعلقة بالشعر وهذا الخليط يتكون من:

علبة من الزجاج.

½ كوب من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت القرنفل.

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وفيما يلي طريقة تحضير خليط القرنفل وزيت الزيتون:

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نضع القدر على النار يحتوي على الماء الساخن بعد ذلك نضع كوب داخل الماء الساخن حتى نقوم بإعداد حمام مائي للزيت ‏ليكون دافئًا عندما نقوم باستخدامه.

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‏ بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط القرنفل وزيت الزيتون في جميع أجزاء الشعر ومن الضروري جدا أن يتم إدخال الخليط إلى فروة الشعر وتدليكها جيدا حتى يتغذى الشعر من مكونات زيت الزيتون والقرنفل.

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‏ نترك زيت الزيتون وزيت القرنفل داخل الشعر لمدة أربع ساعات تقريبا يمكن أن ارتدي الكيس الحراري على الشعر حتى يحصل على فوائد زيت الزيتون والقرنفل.

بعد ذلك نذهب إلى تنظيف الشعر وغسله بشكل جيد.

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‏ من الأفضل استخدام هذا الخليج بشكل دوري يمكن أن تصل إلى مرتين كل أسبوع حتى يتغدى الشعر عليه.

فوائد استخدام زيت الزيتون والقرنفل على الشعر

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