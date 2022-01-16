مش هتشتري الجبنة الرومي تاني.. طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات بسيطة بطعم يجنن

طريقة عمل الجبنة الرومي، لعمل الجبن الرومي من الممكن أن نقوم بالتحضير لمكونات بسيطة ولكي تكون الجبن الرومي مثل الجاهزة لا بد من الالتزام بعدد من الخطوات والتي تيسر من عمل الجبن الرومي ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي تساعد في عمل أفضل أنواع الأجبان وأكثرها شيوعا، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الطريقة التي تيسر من عمل وتجهيز وصفة الجبن الرومي وبأقل الإمكانات وفي نفس الوقت تكون الطريقة التي نتبعها لعمل الجبن صحية والأهم أنها تخلو من أي إضافات خطيرة أو مكسبات طعم تضر بخلايا الجسم وبكل أعضائه الحيوية كما تخلو من المواد الحافظة وإليكم الطريقة بمزيد من التفصيل.

مكونات الجبنة الرومي

من أهم الأمور التي يجب مراعاتها حال الرغبة في التحضير للجبن الرومي أن نقوم باستعمال الحليب الطازج ولا بد وأن تتوفر فيه كل عناصره الدهنية أي كامل الدسم حيث أنه من المعروف أن الجبن الرومي من أهم أنواع الأجبان عالية الدهن وهذا ما يجعلنا نحتاج للبن كامل الدسم ومن خلال الآتي المزيد من التفاصيل حول مكونات الوصفة وطريقة إعدادها.

إليك أهم المكونات التي تساعدك في توفير كمية ممتازة من الجبن الرومي من مقادير منزلية نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك النقاط القادمة:

لتران من الحليب النوع الجاموسي كامل الدهن.

ملح وفلفل أسود ويكون كامل غير مطحون.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ربع كوب حليب رائب.

ملعقتان من الخل.

ثمرة بطاطس مسلوقة.

كيفية إعداد الجبنة الرومي

قومي بالتحضير للوعاء الملائم لغلي الكمية المتوفرة من الحليب.

أضيفي اللبن الرائب مع التقليب الجيد.

قومي بالتقليب جيا للمكونات مع استعمال بقية المقدار بالإضافة التدريجية ولا تنسي تهدئة النار.

بعد ذلك نقوم بالإطفاء للنار بعد تمام فصل بروتين الحليب عن مقدار السوائل وفي مصفاة

نضع الخليط يصفى بالكامل من السائل.

نضع الخليط بقماش خفيف وفوق خليط الجبن الرومي نضع شئ ثقيل حتى نقوم بضغط قرص الجبن لتخليصه من السوائل.

فوائد تناول الجبنة الرومي

هناك الكثير من الفوائد التي تحدث للجسم عند تناول الاندومي ومن أهم هذه الفوائد :