نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعه الصاروخ وبدون مقوار.. تقوير الباذنجان والكوسا أكثر من 5 كيلو في ربع ساعه بدون مجهود فكره جديدة مبتكرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الباذنجان والكوسا أكثر من 5 كيلو في ربع ساعه يتم تقوير الباذنجان والكوسة بطرق جديدة لا يستخدم فيها المقوار وهذه الطرق سريعة جدا حيث يمكن أن نقوم بتقويرهم بالملعقة والسكين وسوف نوضح طريقة عملهم من خلال هذا المقال.

طريقة تقوير الباذنجان والكوسا

لقد بحثت ربات المنازل عن طرق جديدة لتقوير الباذنجان والكوسا بحيث تكون هذه الطرق سريع واستطعنا أيجاد بعض الطرق وهي:-

الطريقة الأولى:-

في البداية نحتاج أن نحضر الباذنحان والكوسة ونقوم بغسلهم جيدا بالماء والخل.

كما أنه نقوم بقطع الراس من الأعلي لكل من الكوسة والباذنجان.

بالإضافة إلى ذلك نحضر السكين ونقوم بعمل ثقب فيه.

نخرج قلب الكوسة والباذجان بواسطة السكين.

الحرص على عدم ثقبهم بالسكين وبذلك نقوم قد حصلنا على كمية كبيرة من الباذنجان والكوسة بواسطة السكين.

الطريقة الثانية:-

والطريقة الثانية تكون كالتالي:

حيث أنه نحتاج أن نحضر الباذنجان والكوسة ونقوم بغسلهم جيدا.

وفيما بعد نتخلص من راس الباذنجان والكوسة.

نحضر ملعقة ونقوم بواسطتها التخلص من قلب الباذنجان والكوسة.

سوف بذلك ننهي كمية كبيرة من كل منهم ثم نقوم بحشوهم.

طريقة خلطة المحشي للباذنجان والكوسا

يكون للكوسة والباذنجان فوائد عديدة تحتوي من الخضروات المتعددة بالعناصر المفيدة لجسم الإنسان ويتم تحضيرهم بكثير من الطرق ومنها طرق المحشي وسوف نوضح مقادير الحشو من خلال النقاط التالية:-