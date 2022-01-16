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عمر شويل - جدة أعملي الفطيرة بالجبنة السريعة بمقادير بسيطة وعجينة طرية وهشة وطعم لذيذ - ثقفني
تعد الفطائر من ألذ الأكلات المحببة من قبل كل الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن فهي من أكثر الأكلات التي تكون مشهورة ومعروفة في كل دول العالم حيث يوجد العديد من أنواع الفطائر المخبوزات ومنها البيتزا والباتيه والكرواسون والبريوش والسينابون وغير ذلك الكثير، ولكن الأكلة التي يحبها كل الناس بلا إستثناء هي الفطير وخاصة الذي يتم حشوه بحشوات مختلفة ومن احلى الحشوات هي الجبنة.
مكونات الفطيرة بالجبنة
- أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كمية من الجبنة الرومي المبشورة.
- كمية من الجبنة الشيدر المبشورة.
- كمية من الجبنة الموتزاريلا.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- كمية من شرائح مخلل الزيتون.
طريقة عمل الفطيرة بالجبنة
- يتم تجهيز وعاء كبير ونضع به أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وملعقتان كبيرتان من السكر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونضع خمس ملاعق كبيةه الحجم من الحليب البودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- وبعد ذلك يتم إضافة نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونقوم بوضع الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن للحصول على عجينة متماسكة وطرية ثم يتم تغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر حتى يتم تخميرها بشكل جيد.
- وبعد تضاعف حجم العجينة يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة جدا ونقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونحضر صينية وندهنها بالزيت ويتم فرد العجينة ويكون سمكها مناسب، ونضع النصف الذي تم فرده في ونضيف إليها الجبنة الرومى والموتزاريلا والشيدر ثم نضيف كمية من شرائح مخلل الزيتون الفلفل الأخضر والطماطم الذي يتم تقطيعهم على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ثم يتم فرد النصف الآخر من العجينة ونضعها على حشوه الجبن ونضيف في النهاية رشة من الجبن ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يتم تغيير لونها وتكون باللون الذهبى ثم نقوم بإخراجها وتناولها مباشرة.
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