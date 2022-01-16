أعملي الفطيرة بالجبنة السريعة بمقادير بسيطة وعجينة طرية وهشة وطعم لذيذ

تعد الفطائر من ألذ الأكلات المحببة من قبل كل الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن فهي من أكثر الأكلات التي تكون مشهورة ومعروفة في كل دول العالم حيث يوجد العديد من أنواع الفطائر المخبوزات ومنها البيتزا والباتيه والكرواسون والبريوش والسينابون وغير ذلك الكثير، ولكن الأكلة التي يحبها كل الناس بلا إستثناء هي الفطير وخاصة الذي يتم حشوه بحشوات مختلفة ومن احلى الحشوات هي الجبنة.

مكونات الفطيرة بالجبنة

أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية من الجبنة الرومي المبشورة.

كمية من الجبنة الشيدر المبشورة.

كمية من الجبنة الموتزاريلا.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الطماطم.

كمية من شرائح مخلل الزيتون.

طريقة عمل الفطيرة بالجبنة